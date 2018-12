Gabriela Firea a făcut anunțul așteptat de microbiști

Gabriela Firea

Gabriela Firea a fost în inspecție la Arena Națională și a anunțat că cel mai mare stadion din țară se va redeschide pentru partida de Liga I, FCSB - CFR Cluj, de pe 22 decembrie.

Gabriela Firea a precizat că "gazonul de la Arena Națională arată într-adevăr cum trebuie să arate orice gazon".

"Am venit la Arena Nationala pentru a verifica starea gazonului, un subiect care a generat multe discutii si controverse. Dupa cum stiti, pe 12 noiembrie am luat o decizie dureroasa, dar absolut necesara: inchiderea stadionului pana la remedierea completa a suprafetei de joc, extrem de incercata in ultima perioada de numeroase competitii sportive.

Lucrari de intretinere, refacere si mentenanta a gazonului au fost efectuate permanent, fiind necesar un program special de lucrari de suprainsamantare, fertilizare si alte lucrari speciale de indreptate si nivelare a suprafetei de joc conform standardelor FIFA si UEFA", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Ultimul meci pe Arena Națională a fost Dinamo - FCSB 1-1, pe 11 noiembrie, iar după o zi, PMB a anunțat că stadionul se va închide temporar.