Furt neobișnuit din casa unui cântărețe

Nicoleta Hoară Priescu, o cântăreață de muzică populară din Târgu Jiu, a postat pe Facebook imaginile surprinse de camera de supraveghere a locuinției sale în care se poate observa cum un bărbat fură drapelul arborat la poartă.

„Steag primit pe 30.11. (in toată zona Bd. Ecaterina Teodoroiu au fost așezate la Portile caselor) și sustras in seara aceleași zile de un individ neidentificat datorită întunericului! Furt ca in codru, chiar și la noi acasă! Ne mai miram de ce străinii ne văd așa in exterior! La mulți ani, România!”, a scris Nicoleta Hoară Priescu.

Cântăreața susține că nu a fost singura persoană călcată de hoțul de drapele, acesta reușind să fure mai multe steaguri de pe aceeași stradă.

