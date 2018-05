Frunzele de prun elimină cheagurile din vasele de sânge. Cum trebuie să le consumi

Frunze de prun. Conform profesorului Ovidiu Bojor, frunzele de prun au efectele laxative si diuretice ale prunelor. De asemenea, aceste frunze au si proprietati purgative. Poti sa le utilizezi in caz de probleme digestive si viermi intestinali.

Se prepara un decoct dintr-o lingura de frunze, fierte 10-15 minute intr-o cana de apa. Se consuma ceaiul 3-5 zile consecutiv.



Fructele uscate contin vitamina A, fibre si isatin – un laxativ natural, care este prezent si in frunzele de prun.



O reteta laxativa foarte eficienta se poate obtine din 30 de frunze puse la fiert timp de un sfert de ceas intr-un litru de apa. Se obtine o infuzie care trebuie bauta in fiecare zi, timp de cinci zile, cate o ceasca dupa fiecare masa, scrie bzi.ro.



Frunzele de prun combat febra si anemia. Impotriva febrei, se pot pune 30 de grame de frunze maruntite la fiert timp de 5 minute intr-un litru de apa obtinandu-se astfel o infuzie care se lasa la racit timp de 10 minute. Se bea cate o cana de doua ori pe zi. Frunzele de prun mai sunt indicate in tratarea anemiei, a asteniei, hemoroizilor, reumatismului si tromboflebitei.