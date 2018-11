Fructul care previne diabetul și alte afecțiuni cardiovasculare

Alimentul considerat de către nutriționiști "fructul fericirii"

Banana verde este fructul care nu trebuie să lipsească din dieta zilnică. Aceasta este cunoscută pentru beneficiile pe care le are asupra sănătății și pentru substanțele nutritive pe care le deține.

Banana verde stimulează pierderea în greutate și ține sub control colesterolul. De asemenea, aceasta are capacitatea de a ține sub control nivelul de glucoză, scăzând astfel riscul de diabet de tip II. Zahărul din fruct este eliberat lent în sânge și, prin urmare, previne creșterea nivelului de zahăr din sânge și favorizează eliberarea corectă a insulinei. În mod similar, reglarea nivelului de insulină din sânge poate ajuta la reducerea grăsimii, accelerarea metabolismului, scăderea apetitului.

Mai mult decât atât, potrivit clickpentrufemei.ro, scade riscul de atac de cord și alte afecțiuni cardiovasculare.