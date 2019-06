Freddie Mercury, piesă nouă post-mortem: "Time Waits For No One" Youtube VIDEO

La aproape 28 de ani de la moartea sa, o versiune inedită a unei melodii interpretate de Freddie Mercury a fost dezvăluită joi (20 iunie) de către prietenul său, textierul și regizorul Dave Clark.

"Time Waits For No One" este o versiune nouă, pură, a piesei inclusă pe albumul „Time”, care a apărut inițial în musicalul cu același nume (1986).

"Time Waits For No One" Youtube VIDEO, pe TABU.RO