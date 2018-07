CM 2018. Secretul negru al Franţei. Jucătorii şi antrenorul, evacuaţi din hotel, în Rusia

La 2 zile distanţă de la triumful Franţei la CM 2018, au ieşit la suprafaţă informaţii despre aventurile "albaştrilor" în Rusia.

Adil Rami, fundaşul care n-a jucat niciun minut la Cupa Mondială, a provocat evacuarea lotului francez din hotelul în care erau cazaţi în Rusia, în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie, după victoria cu 4-3 în faţa Argentinei.

"Mi-am pus casca pe cap și am început să mă joc Fortnite (n.r. joc video) în camera mea. Pe holuri, unii colegi cântau și băteau la uși, apoi intrau și întorceau saltelele. Am simțit că vor veni în camera mea și am văzut un stingător în apropiere.

Am deschis ușa, iar Mendy a blocat-o cu piciorul și i-a chemat pe ceilalți. M-am dus direct la stingător, am rupt siguranța și m-am dus înspre ei. Totul era acoperit cu un nor gros de fum alb și atunci am realizat cât de mare era problema. Mă gândeam că mă vor da afară. A fost o nebunie. Am început să alergăm și oamenii de securitate ne-au cerut să evacuăm hotelul, pentru că fumul era toxic.

Toată lumea a părăsit hotelul. Până și lucrătorii de acolo. Deschamps a ieșit în pijamale. Atunci am spus: 'Ah, la naiba'. Iar când am văzut că vin polițiștii și pompierii, m-am gândit: 'Sunt mort'", a povestit Rami pentru presa din Franţa, preluat şi de Digisport.