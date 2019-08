Cine este cea mai "fierbinte" apariție din sala de fitness

Roberta Anghel este una dintre cele mai sexy apariții din sala de fitness! Frumoasa șatenă a fost arbitru de fotbal, dar a renunțat și s-a îndreptat către fitness.

Roberta nu concepe să rateze o zi de mers la sală și vrea să îi ajute și pe alții să fie într-o formă bună, fiind și antrenoare. Pe lângă fitness este pasionată și de dans, fiind dansatoare în cele mai tari cluburi din București. Mai mult, în adolescență, Roberta a fost atletă, proba favorită fiind săritura în înălțime, a scris gsp.ro.

"Am făcut sport de mică și pot spune că este parte din mine. E un virus infiltrat adânc în ADN-ul meu! Merg la sală cam de patru, cinci ori pe săptămână, în funcție de timpul pe care-l am. În facultate am făcut toate sporturile, dar dacă ar fi să aleg, îmi place înotul și dansul. Îmi place să înot! Ah, când vine vorba de sporturi sunt prezentă cam peste tot. Mi-e dor și să arbitrez un meci de fotbal. M-am lăsat de atletismul de performanță din cauza unei accidentări destul de urâte la gleznă. M-am chinuit destul de mult în ultimii mei patru ani de sport", a afirmat Roberta.