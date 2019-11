Fostul ministru Ionuț Mișa, revenit la ANAF, are zilele numărate

Fostul Ministru al Finanțelor în Guvernarea PSD Ionuț Mișa are zilele numărate la o direcție critică din ANAF.

Fostul Ministru al Finanțelor în Guvernarea PSD - Ionuț Mișa, care a fost și președinte al Fiscului, a confirmat că se întoarce șef la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de unde a fost îndepărtat prin detașare la Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili.

„Doar mi-a încetat detașarea de pe post. Practic m-am reîntors pe postul pe care sunt titular (din anul 2015) și de pe care am fost detașat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs după 16 ani în care am ocupat toate funcțiile publice (nu am sărit nici măcar una din treptele ierarhice) până la aceasta", a declarat Ionuț Mișa pentru HotNews.ro.

Miercuri seara, într-o emisiune TV, Ludovic Orban a aflat de revenirea lui Ionuț Mișa la Mari Contribuabili și dat de înțeles că nu va mai ocupa funcția. "Ce se face, se desface foarte repede. Dacă l-a numit (șefa ANAF n.r.), l-a numit cu delegare, că nu au apucat să organizeze concursuri", a afirmat el.

În luna iunie, Ionuț Mișa a fost înlocuit de la Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili, în locul său fiind adusă Laura - Nicoleta Nasta, fost adjunct la colectare persoane juridice în cadrul Administrației sector 1 a finanțelor publice București.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, ceruse demiterea lui Mișa de la conducerea ANAF încă de la începutul anului, postul lui Mișa fiind ocupat de Mihaela Triculescu, și ea ulterior îndepărtată de la conducerea ANAF.