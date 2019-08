Florin Iordache din Caracal, apărătorul nr.1 al infractorilor, a intrat în pământ

Florin Iordache, dat dispărut

Orașul Caracal fierbe de câteva săptămâni ca urmare a crimelor înfiorătoare descoperite acolo. Cel mai celebru caracalean, deputatul Florin Iordache, cel care a masacrat legislația penală și legile justiției în ultimii doi ani, a dispărut pur și simplu din atenția publică și nu e de găsit nici în teritoriu.

Jurnaliștii din presa centrală au fost în Caracal să vadă cum își primește deputatul PSD Florin Iordache alegătorii, însă tot ceea ce au găsit a fost uși închise, "dezinteres și lipsă de respect".

Florin Iordache are două cabinete de parlamentar, în calitate de deputat PSD de Olt: unul este la Balș, iar celălalt la Caracal.

Ambele cabinete sunt închise, nu au program de funcționare și nimeni nu știe când poate fi găsit deputatul Iordache, deși acesta este plătit din bani publici exact pentru această activitate, potrivit unui reportaj ProTV.

"Îl știți, făcea gesturi obscene cu ambele mâini prin Parlament. Iată cum îi tratează și pe plan local, pe oamenii pe care îi reprezintă. Dezinteres, uși închise, lipsa de respect. Bătaie de joc! Se întâmplă în județul unde se vorbește mai mult că oricând de clanuri, de legături între lumea interlopă și politicieni, de nepotismele care domină instituțiile locale. De oameni care asista de ani de zile la un păienjeniș de interese și corupție. Să-i facem și să le facem cunoscută activitatea, dacă se poate numi așa", spune corespondentul Pro TV.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a anunțat că va depune o plângere penală, la Parchetul General prin care va cere să fie audiați toți parlamentarii de Olt, cu privire la clanurile interlope din județ. Cel mai cunoscut parlamentar de Olt este Florin Iordache.

"Dragi romani, astazi la ORA 1300 voi depune la Parchetul General o solicitare(parte a plangerii penale initiale) pentru audierea tuturor parlamentarilor de Olt cu privire la clanurile interlope din judet. Conform atributiilor, parlamentarii sunt reprezentantii cetatenilor si au obligatia ajutarii acestora dar si cunoasterii problemelor din circumsctiptie. Este IMPOSIBIL ca presa de la Bucuresti sa stie mai multe despre clanurile interlope din Olt decat cei care 2 zile pe saptamana au obligatia sa culeaga informatii despre orice probleme au cetatenii. Este important de stabilit de catre anchetatori harta clanurilor interlope din judetul Olt in acest caz. Voi solicita si efectuarea de cercetari cu privire la posibila implicare a liderilor politici locali (membrii ai Parlamentului sau nu) in protejarea sau dezvoltarea acestor retele infractionale carora le-a cazut victima Alexandra si nu numai. De asemenea, voi solicita efectuarea de cercetari impreuna cu parchetul din Italia, Spania si Marea Britanie aatfel incat sa se verifice in ce masura Alexandra dar si alte fete din judetul Olt au cazut victime unor retele internationale de trafic de persoane. Voi solicita si lamuriri cu privire la procedura ce trebuie urmata pt a realiza expertiza internationala. Nu cred nici o secunda in povestea servita tot mai mult cu monstrul din Caracal care a actionat singur. Adevarul trebuie sa iasa la iveala!", a declarat marți Alexandru Cumpănașu.

Florin Iordache, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, a "tăiat și spânzurat" în ultimii doi ani și jumătate în politica judiciară a României. Cele mai nefaste reușite din CV-ul lui Iordache:

- a fost ministrul Justiției care și-a asumat OUG 13 în februarie 2017 și a scos în stradă sute de mii de români;

- a condus celebra "comisie Iordache" care a măcelărit legile justiției și codurile penale;

- a contestat în locul lui Dragnea completurile de trei judecători la CCR, decizia fiind favorabilă pentru toți cei condamnați pentru acte de corupție în ultimii 14 ani.