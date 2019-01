Florin Călinescu vine cu un sfat şocant pentru Viorica Dăncilă, în relaţia cu Dragnea

Florin Călinescu

Florin Călinescu, actorul, prezentatorul şi juratul de la Pro TV, a venit cu un sfat şocant pentru Viorica Dăncilă.

Omul de televiziune îi transmite premierului să fugă cât mai repede de sub tutela lui Liviu Dragnea.

"Ar fi prea simplu să credem că toţi miniştrii ăştia sunt cretini. Expuşi în vitrina Europei îşi dădură examenul ăsta. Ei sunt subprodusul ciorapilor lui Livulică (n.r. - Liviu Dragnea), dupa un vichend greu de pe vremea când subiectul despacheta mici şi bere.



Domnu’ Viorica, nu intru cu bocancii în viaţa privată a nimănui. Aruncă dracu’ bigudiurile sclaviei şi fugi de pe plantaţia belinezului", a postat Florin Călinescu pe Facebook.

Altfel, Gigi Becali vrea să-şi întemeieze un nou partid politic, în care să-l coopteze şi pe Florin Călinescu.

"Eu conduc oameni, e talentul meu, e harul meu, aşa cum talentul lui Florin Călinescu e să facă oamenii să râdă. Am demonstrat la Steaua, am demonstrat în viaţa mea prin tot ce am făcut. Eu îi conduceam şi pe miliţieni. Îi puneam să măture în puşcărie. Dar tu, miliţanule, nu faci parte de aici, cu noi? Şi măturau, dar din respect, nu că-i obligam", a spus Becali.