Florin Călinescu, veşti incredibile despre actriţa porno ce a intrat goală pe teren la finala Ligii

Florin Călinescu a relatat, la Pro X, cu foarte mult umor o discuţie închipuită între Kinsey Wolanski, actriţa porno care a intrat goală pe teren la finala Ligii Campionilor, şi steward-ul de care a trecut pentru a-şi pune planul în aplicare. Galeria Foto.

Florin Călinescu crede că paznicii abia au aşteptat s-o vadă pe frumoasa blondă goală pe gazon.

"Am văzut alte filmări cu ea. Nu numai că n-au bruscat-o, dar i-au cerut numărul de telefon. Jucătorii de la Liverpool... unii dintre ei o sună. Dar ea le-a spus: Bă, eu am prieten, cam greu să-i faci lui ăla feste, că are un nume cam sovietic, aşa... Cred că de data asta, e destul de greu să mai sari pe teren. Cred că steward-ul a întrebat-o: "Ce vrei să faci?", iar ea a răspuns: "Vreau să intru în c.... gol pe teren". Şi steward-ul i-a răspuns: "Haideţi pe aici, poftiţi pe la mine, să nu vă răniţi, să nu rămâneţi înţepenită. Pe la mine, haideţi, drum bun", este discuţia pe care Florin Călinescu şi-a închipuit că a avut loc între Kinsey Wolanski şi paznicii de la finala Ligii Campionilor.

Cum arată bomba sexy Kinsey Wolanski, în Galeria Foto.

Bomba sexy a fost amendată cu 15.000 de euro și are momentan interdicție pe stadioanele din Europa. Dar ce s-a întâmplat cu femeia după ce a fost scoasă de stewarzi de pe teren? Ea a fost dusă la cea mai apropiată secție de poliție din Madrid. A ieșit după câteva ore, a fost liberă să se întoarcă acasă, dar sancțiunile le primește abia acum.

Kinsey Wolanski este o vedetă Instagram din Rusia, a cărui soț Vitaly Zdorovetskiy, fost actor porno, deține un site cu conținut pentru adulți intitulat "Vitaly Uncensored".

