Florin Busuioc ar putea fi operat din nou. De ce au luat medicii această decizie

Perioada de refacere a lui Florin Busuioc va fi una grea si de luna durata. In ultimele zile, Busu a primit vizite doar din partea familiei si prietenilor apropiati. Medicii sustin ca acesta are nevoie de liniste si odihna.

Vizitele sunt scurte, in jurul a catorva minute. Actorul nu are voie sa fie deranjat prea mult. In prezent, se afla intr-o rezerva la Terapie Intensiva. Medicii au foarte mare grija de el. Este posibil ca actorul sa mai fie supus unei noi interventii pentru a i se mai monta un stent, scrie ciao.ro.



"Este greu de spus evoluția ulterioară. Aceste vizite într-o secție de Terapie Intensivă ar trebui limitate într-o țară în care infecțiile nozocomiale sunt prezente. Este o situație alarmantă. Unul din cinci supraviețuitori ai unui infarct suferă un al doilea eveniment cardiac în următorii ani", a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, la un post TV.

Marti seara, actorul a suferit 3 infarcte, dupa ce a sustinut un spectacol pe scena teatrului din Craiova.