Florin Bercean: "O să acționez în justiție Gazeta Sporturilor"

Florin Bercean

Florin Bercean, vicepreședintele Federației Române de Judo, acuzat în Gazeta Sporturilor de nouă sportive de agresiuni fizice și verbale în sala de judo, a declarat pentru Realitatea TV că va da în judecată cotidianul GSP.

Comitetul Executiv al COSR a analizat astăzi cazurile de agresiune reclamate la lotul olimpic de judo, după materialele apărute în Gazeta Sporturilor.

Ședința de la COSR a durat aproximativ o oră și jumătate, iar la ea au luat parte atât președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, cât și vicepreședintele Florin Bercean.

La final, Florin Bercean a declarat, pentru Realitatea TV, că va da în judecată Gazeta Sporturilor, după materialele apărute.

"S-a ajuns la concluzia care este absolut normala. Am participat la acest Comitet Executiv fără să am emoții, pentru că eu lucrez cu Comitetul Olimpic Român de peste 20 de ani și pe mine mă cunoaște lumea și știe cine sunt și cu ce mă ocup.

Sigur, nu mi-a plăcut că am fost chemat aici pentru problemele care au ajuns în presă și care nu sunt adevărate și nu mă reprezintă, în primul rând.

Îmi pare rău, repet, că sunt tras în această luptă niște copii care habar n-au ce fac. Îmi pare nespus de rău că i-am cunoscut pe membrii Comitetului Executiv în astfel de condiții, m-am explicat și așteptăm acum rezoluția Comisiei de Etică. Dar vreau să vă spun că și-au exprimat solidaritatea față de sportul judo, față de loturile României, față de mine și față de echipa tehnică, care este la Cluj.

Eu nu înțeleg Gazeta asta a Sporturilor, în ghilimele, ce treabă are cu mine și de ce face ce face. Nu cred că ar trebui o gazetă de sport să se ocupe de astfel de chestii pentru că, de exemplu, dacă eu de câțiva ani sunt ținta lor, în schimb, n-au scris niciun rând despre rezultatele Federației Române de Judo. Noi suntem o federație de frunte a sportului românesc și merităm să fim reprezentați cum trebuie. Nu să se scrie negativ și lucruri neadevărate.

Eu o să-i acționez în justiție pentru că cred că am acest drept și obligație totodată. Eu nu vreau să mă judec cu nimeni în ziare, nu vreau să mă judec cu copiii, care unii dintre ei au trecut pe la Cluj sau au fost numai în trecere foarte scurtă și copii care, mulți, prin deciziile mele, i-am lezat, nu i-am cooptat în anumite loturi. Și sigur că ei au o oarecare ranchiună față de mine și față de deciziile mele și a echipei tehnice pe care eu am condus-o.

Să vă spun o chestie. Noi la Cluj am creat un centru olimpic din care făceau parte 20, 30, 40 de copii adunați din întreaga țară. E foarte complicat să conduci o astfel de activitate și tot ce este în jurul ei. Eram pus acolo să fac înaltă performanță și este foarte complicat, acum, după ani de zile, să-ți aduci aminte că eu am luat ceva măsuri sau te-am pedepsit sau știu eu ce-am mai făcut în decursul a peste 20 de ani de activitate.

Dacă aveai ceva să-mi reproșezi, trebuia s-o faci atunci. Părinții trebuiau să facă plângere la federație, la forurile care administrau activitatea. Acum, dintr-o dată, te trezești după zece ani, după ce ai stat la Cluj 12 ani, ai terminat liceul acolo, ai terminat facultatea la Cluj, eu am avut grijă cum am putut de familia judo-ului de acolo și, una peste alta, te trezești că eu nu știu ce ți-am făcut.

Eu cred că nu-i normal. Eu cred că acești copii au niște probleme pe care vor să le rezolve, eu nu știu, chiar să apară în presă.

Sunt interese. Cred că în spatele acestor acțiuni sunt cei care stau bine mersi, care, din păcate pentru judo, au câștigat bani din judo și care au stat numai în tribună și le-au dat lecții la alții și nu s-au preocupat de performanță sau nici măcar n-au crescut un copil.

Probabil că n-au fost capabili nici propriii copii, nu să se ocupe de copiii altora", a spus Florin Bercean pentru Realitatea TV.

Florin Bercean va fi prezent diseară, la ora 21:00, în emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, moderată de Rareș Bogdan.

Totodată, președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, a declarat pentru Realitatea TV: "Le-am adus la cunoștință membrilor Comitetului Executiv al COSR faptul că ne aflăm în fața unui demers de tip securistic pe care cei de la Gazeta Sporturilor, coordonați de Tolontan, l-au declanșat împotriva lui Florin Bercean, a Federatiei Romane de Judo.

Au înțeles, unii s-au mirat, alții nu s-au mirat, cunoscând antecedentele lui Tolontan și alor săi. Le-am explicat că asta este o luptă a noastră, pe care o s-o ducem pe cale legală din acest moment.

Florin Bercean, după ședința de astăzi, pentru că așa era corect, o să-i acționeze in instanta, pe civil, o sa platim taxa de timbru, urmand ca sumele importante de bani pe care le vom lua de la Gazeta Sporturilor pentru aceste calomnii să le donăm fundațiilor din judo si cluburilor sportive pentru ca sa pregatim sportivii.

Marea problema care este in Romania este ca in lipsa unui Club Român de Presă, asemenea actiuni de tip securistic, asa cum fac cei de la Gazeta Sporturilor, pun in pericol pregatirea, pot sa distruga cariere, destine, acolo nu sunt decat lucruri care n-au legatura cu realitatea si de altfel, prin votul unanim al Comitetului Executiv, dublat si de aprobarea ministrului Tineretului si Sportului, care era si el de fata, s-a exprimat un sprijiin total pentru Florin Bercean, vicepresedintele executiv al Federatiei Romane de Judo, așa cum era si firesc.

Aceasta campanie desantata de 37 azi, maine 40 de anchete fara obiect, toate false, trebuia sa primeasca un asemenea raspuns, si e un moment de solidarizare in sportul romanesc impotriva unor lichele de presa, imi pare rau ca trebuie sa-i numesc asa, dar pot oricand sa detaliez ce inseamna lichea de presa.

Si presiunea asta pe care am resimtit-o pana acum nu doar noi de la FRJ si Comitetul Olimpic si restul, practic se va diminua, pentru ca ne-au pus in pericol in primul rand programul de pregatire.

Acele gogorite pe care le insirau acolo, fel de fel de lucruri anonime, i-a demoralizat pe sportivi, si in al doilea rand, a dat nastere unor amenintari din partea unor oameni care au fost identificati de Politia romana la adresa angajatilor Federatiei Romane de Judo legate de integritatea fizica, legate de batai pe care le vor primi, legate de fel de fel de lucruri, de violenta, nascute aceste acte de violenta, verbale sau amenintari clare, in urma articolelor din Gazeta Sporturilor.

Este o plangere penala si vor fi mai multe din partea angajatilor Federatiei Romane de Judo.

Din pacate, este un moment prost nu pentru judo, e un moment prost pentru presa din Romania, ma refer la Gazeta Sporturilor.

Pentru ca sa faci asemena lucruri, sa primesti un asemenea raspuns pe de o parte de solidarizare din partea Comitetului Olimpic si a Ministerului, si pe de alta parte de desolidarizare a restului presei, pentru ca aceasta campanie a lor n-a fost preluata, semn ca restul a vazut ca e o campanie falsa, asta ne arata cat de jos pot sa ajunga anumite institutii media in lipsa unui Club Roman de Presa.

Acele persoane, daca actioneaza in instanta, stiu ca la randul lor vor plati, pentru ca atunci cand actionezi in instanta pentru acuze false pe care le colportezi, cei care pot sa fie acuzati se intorc impotriva ta si la final platesti tu. Atunci au preferat aceasta gargara de presa, dublata de atitudinea unor securisti.

Noi mergem in instanta, in primul rand va merge Florin Bercean in instanta, iar in al doilea rand va merge si Federatia Romana de Judo in instanta impotriva lor. O sa ne platim cantonamentele sportivilor pe banii celor de la Ringier si de la Gazeta Sporturilor".