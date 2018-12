Florin Bercean: "În spatele Gazetei Sporturilor sunt oameni care influenţează"

Florin Bercean, antrenorul de judo al lotului olimpic feminin, a fost invitatul lui Rareş Bogdan la "Jocuri de putere", miercuri seară.

Susținere totală pentru antrenorul de judo, Florin Bercean. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că instituția pe care o conduce îi oferă antrenorului votul de încredere în scandalul iscat în Gazeta Sporturilor. Președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, susține că toată această tevatură nu reprezintă decât un demers de tip securistic, cu anchete false. Un scandal în care începe să se facă lumină și pe care atât președintele, cât și vicepreședintele executiv al Federației vor să-l ducă în fața justiției.

Rareş Bogdan a precizat din startul emisiunii de ce a fost invitat Bercean.

"Nu este un laudatio. este o încercare de lămurire a unor probleme. Taximetriştii clujeni au sărit să mă întrebe ce au cu Beclean, de ce au sărit pe capul lui? Vreţi să plece şi antrenorul din platoul meu? Are în ţinută un detaliu care îl defineşte. A venit într-un mod special îmbrăcat. Priviţi cravata acestui om! Poartă tricolorul pe piept!", a spus Rareş Bogdan, făcând referire la cravata lui Beclean în culorile tricolorului.

Florin Bercean, antrenorul de judo al lotului olimpic feminin, a explicat şi el de ce a ales această cravată.

"Vreau să-i cinstesc pe cei care cu 100 de ani înainte au săvârşit Unirea. Este singura mea amintire de la Olimpiadă. Mi-a purtat noroc. Eu antrenez de 30 ani. De 20 ani, lotul olimic. Cu Alina Dumitru am lucrat 16 ani, jumătate din viaţa ei. Ea a stat prin loturi cam 18 ani. Asta e viaţa oricărui copil pe care noi îl selectăm în centrul olimpic. Am avut copii care au stat 10-12 ani la Cluj şi n-am discutat nici măcar o dată la telefon cu părinţii lor. Dar cu mama Alinei Dumitru am discutat în mod repetat.

Am reuşit cu noroc şi multă muncă, la prima mea participare la Olimpiadă, la Sydney, în 2000. Abia când am ajuns acasă şi lumea ne-a aşteptat la aeroport, ne-am dat seama cât de valoroasă e medalia. După Sydney mi-am dorit foarte multă să merg mai departe. Ne-am dus la Beijing cu o singură floare, un pas greşit şi pierdeam tot, şi am luat aurul", a afirmat Beclean, care a povestit şi un episod emoţionant cu Marius Vizer, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo:

"Pe mine m-a onorat că am fost invitată cu Dumitru la un interviu şi nu puteam vorbi. A apărut şi domnul Marius Vizer, am plâns împreună şi ne-am relaxat. Au fost momente care te pun jos, dar care te şi ridică la cer. E foarte greu să lucrezi cu aceşti sportivi. Rolul antrenorului e important. La judo, prin natura lui este un sport educativ. Am făcut reguli pentru performanţă. Am creat un sistem la Cluj care a dat roade. Ambasadori sunt sportivii, ei îţi aduc cinste. Eu reprezint românii, nu cred că i-am făcut de râs".

Florin Bercean a abordat şi subiectul scandalului născut de cei de la Gazeta Sporturilor, precizând că nu va renunţa niciodată să-şi facă dreptate.

"Pe mine treburile care mi se petrec de mulţi ani mă deranjează foarte tare. Sunt oameni care au trecut prin judo... Pot să le dau numele, dar nu vreau. Nu vreau să dau în sportivele care au vorbit urât despre mine, ele sunt manevrate josnic de persoane care stau în spatele lor. Gazeta Sporturilor... n-am făcut nicio acţiune contra ziarului. În spatele GSP sunt oameni care influenţează. Eu am fost ţinta anchetelor. Gazeta, care este destinată sporturilor, ea face anchete. Probabil că vom afla vreodată ce se întâmplă. Îmi pare extrem de rău că mă aflu în situaţia asta. Dacă m-aş întoarce cu 20 ani în urmă, dar cu mintea de acum, tot aşa aş proceda. Pentru cei care sunt nesimţiţi şi n-au respect faţă de FR de Judo, aş şti cum să mă comport.

Am spus că vreau să facem pace, dar nu în orice condiţii. Legat de activitatea mea, e mare păcat că suntem târâţi în chestia asta. Nu merităm! Din păcate pentru GSP, eu nu renunţ", a zis Bercean.

Mihai Covaliu, preşedintele COSR, a intervenit în emisiune şi şi-a exprimat încă o dată sprijinul pentru Florin Bercean.

"Cei de afară vor să ne ajute. Ce facem noi aici, în ţară? Din câte ştiu, Florin Bercean are 4 copii. Au crescut bine, cred că Florin le-a dat o educaţie frumoasă. Judo-ul este un sport în care respectul e obligatoriu. Astăzi, Comitetul Executiv a luat o decizie foarte normală: să susţină un progesionist care a făcut performanţă. Apoi, instituţiile abilitate vor trebui să judece. Poziţia CEx este de a respecta un antrenor care a făcut performanţă. Lui Bercean i-au lăcrimat ochii când a venit în faţa Comitetului Executiv al COSR", a spus Covaliu.