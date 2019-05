Firea a dezvăluit ce a discutat cu Dăncilă

Primarul general al Capitalei, Gabriela Vrânceanu Firea, a avut o întâlnire cu premierul Dăncilă, după Biroul Permanent. Firea a anunțat că discuția a vizat doar problemele administrative care au apărut la nivelul Capitalei.

"Am discutat despre problemele pe care le avem cu banii după tăierile de la începutul anului. Mi-a promis că va discuta cu reprezentanții guvernului și mi-a promis că sumele tăiate se vor rectifica. Am discutat și privind situația Elcen și Radet pentru ca bucureștenii să nu mai rămână fără căldură și apă caldă și mi-a promis că se vor lua măsuri în ședința de guvern" , a declarat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, înainte de Biroul Permanent, că o interesează strict problema bucureştenilor, adăugând că este "cu adevărat" o persoană care doreşte să schimbe în bine faţa Capitalei, chiar dacă i se pun "atât de multe beţe în roate".

Ea a fost întrebată de jurnalişti, la Palatul Parlamentului, despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale.

"Am privit, aşa cum vă spuneam, anunţul făcut de domnul Dragnea în noaptea alegerilor, am fost surprinsă, am şi comunicat public acest lucru, pentru că nu am dialogat pe subiect. Mă interesează strict problema bucureştenilor şi se dovedeşte că ceea ce am semnalat anul trecut cu privire la situaţia din Capitală, din marile oraşe, din întreaga ţară, este o realitate, dar noi atunci am fost numiţi pucişti, trădători, că ne-am dat cu statul paralel. Dacă vă aduceţi aminte, acea scrisoare a fost semnată de 28 de membri ai Comitetului Executiv, inclusiv de mine, alţi 10 membri în CEx ne-au promis că vor vota cu acea rezoluţie în CEx, dar în cadrul şedinţei am rămas doar şase care să ne menţinem opinia, şase persoane care am fost ori excluse, ori pedepsite, ori luate toate funcţiile", a afirmat Firea.

Firea a mai că își dorește un nou mandat de primar, dacă starea de sănătate îi va permite acest lucru.