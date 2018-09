FINALA US OPEN: Serena Williams o va înfrunta pe Naomi Osaka

FINALA US OPEN: Finala feminină de la US Open 2018 s-a stabilit în noaptea de joi spre vineri. Finala feminină de la US Open le va aduce faţă în faţă pe Serena Williams (36 ani - cea mai vârstnică finalistă din istoria US Open-ului) şi pe Naomi Osaka (20 ani - prima finalistă dată de Japonia, cea mai tânără finalistă de US Open din ultima decadă, de la Caroline Wozniacki încoace / 2009), potrivit Mediafax.ro.