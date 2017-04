Fiica lor a murit la 16 ani. Apoi, a venit vestea de la cimitir. "Din cavou se aud țipete"

Moartea unei fete de 16 ani, insarcinata, a dus la o decizie mai putin obisnuita a familiei.

Membrii familiei au decis sa sparga cavoul in care se afla ingropata fiica lor. Acestia s-au dus in plina zi, in cimitir, pentru a afla daca fata mai traieste sau nu.

Neysi Perez ar fi murit in urma unui infarct, conform spuselor familiei, potrivit Daily Mail. Aceasta a fost gasita inconstienta.

Familia sustine ca a auzit tipete din interiorul cosciugului si ca tanara s-ar fi „trezit la viata”.

Rudele ar fi gasit urme de zgarieturi pe interiorul capacului si buricele degetelor ei ar fi fost vinetii, de la lovituri.