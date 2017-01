Fenomen meteo neaşteptat. "Când m-am uitat pe geam, am îngheţat".

Un fenomen deosebit a putut fi văzut pe cerul Canadei vineri noapte. Un fotograf din Ontario a fotografiat momentul pe care l-a descris "special".

În imaginile surprinse, se vede cum pe cer au apărut mai mulți stâlpi de lumina. Fenomenul a devenit viral pe rețele de socializare, după ce tot mai mulți utilizatori au publicat imaginile pe internet.



Imaginile au fost realizate în North Bay, în Ontario, de către fotograful Jimmy Joe Elzinga, care, inițial, a spus că s-a speriat când a văzut cum arată cerul, demn de un film science-fiction.



"Când m-am uitat pe geam, am înghețat. Am chemat-o pe soția mea să vadă și ea, dar eu voiam să investighez mai bine fenomenul și am ieșit să fac fotografii" a declarat acesta, conform Science Alert, scrie turism.bzi.ro.