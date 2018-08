FCSB - HAJDUK // Anunțul de ultimă oră al lui Gigi Becali

Foto: gsp

FCSB - HAJDUK // Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca nu are nicio emotie inaintea returului de diseara cu Hajduk Split, din Europa League.

FCSB - HAJDUK // "O sa ne calificam diseara. Hajduk e o echipa care e sub noi. Jucam acasa, cred ca vom marca goluri. Asa cred. Pericolul nu vine de nicaieri. Nu cred ca sunt un pericol cei de la Hajduk. Asa simt. Ii batem cu 2-0" a anunțat Becali la Pro X.

Echipele probabile pentru meciul FCSB - Hajduk Split:

FCSB: Balgradean - Benzar, Balasa, Planici, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere

Hajduk: Posavec - Vucur, Mikulici, Borja Lopez - Juranovici, Jurici, Barry, Caktas, Famitschow - Ivanovski, Gyurcso

FCSB are ca principal obiectiv calificarea in grupele Europa League. Pentru asta, echipa lui Nicolae Dica trebuie sa treaca de Hajduk Split.

Dupa 0-0 in tur, FCSB are nevoie de o victorie diseara pentru a ajunge in play-off-ul Europa League.