Fasolea verde la borcan pentru iarnă. Greşeala pe care toată lumea o face

Fasolea verde la borcan reţetă. Fasole verde pastăi, conservată pentru iarnă, o metodă simplă, naturală, fără conservanţi.

Fasolea verde la borcan reţetă. Ingrediente:

fasole

apa

sare

crengute de marar proaspat

Fasolea verde la borcan reţetă. Mod de preparare:

Tecile de fasole tinere se curata de codite si le rupem sau taiem in bucati potrivite.



Punem fasolea la fiert intr-o cratita cu apa clocotita cu sare. Lasam la fiert 15 min fix.



Se scoate fasolea cu o spumiera si se asaza in borcane. Apa in care a fiert fasolea se mai adauga sare si se toarna peste fasolea din borcane. La fiecare borcan adaugam 1 crenguta de marar proaspat.



Capsam borcanele si le punem intr-o cratita captusita cu un prosop de bucatarie.



Se adauga apa calda pana la filet si se lasa la fiert pentru 10 min, de la primul clocot.



Se lasa sa se racesca lent pana a doua zi. Borcanele se pastreaza la loc racoros.

Conserva de fasole verde se foloseste la retete de mancare, ghiveci si salate.