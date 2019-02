Fără precedent! Papa Francisc a recunoscut agresiunile sexuale din interiorul Bisericii Catolice

Papa Francisc a recunoscut că anumiţi preoţi şi episcopi au agresat sexual călugăriţe catolice, răspunzând unei întrebări ce i-a fost adresată de un jurnalist prezent la bordul avionului care îl aduce pe suveranul pontif la Vatican după vizita sa în Emiratele Arabe Unite.

"Au existat preoţi, dar şi episcopi, care au făcut acest lucru", a recunoscut papa Francisc, care nu a abordat niciodată până acum într-o manieră directă această chestiune, deşi o consideră un subiect de actualitate pentru Biserica Catolică.



După părerea liderului de la Vatican, acest fenomen poate fi întâlnit "peste tot", însă el este prezent mai degrabă în "câteva congregaţii noi şi în câteva regiuni".



"De mult timp lucrăm la acest dosar. Am suspendat mai mulţi clerici, care au fost concediaţi din acest motiv", a relatat papa Francisc, fără să precizeze însă numele persoanelor vizate şi ţările în care s-au petrecut astfel de fapte.



"Nu ştiu dacă procesul (canonic) s-a încheiat, dar am dizolvat şi câteva congregaţii religioase feminine, care au fost strâns asociate cu această corupere", a adăugat suveranul pontif, care consideră că Biserica Catolică nu poate să se ascundă în spatele unei negări a acestor realităţi.



"Ar trebui să facem ceva în plus? Da! Avem noi voinţa de a face acest lucru? Da!", a adăugat papa Francisc.

