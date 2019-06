Fanii FCSB nu-l vor pe Bogdan Andone! Mesajul Peluzei Roș-Albastre

Gigi Becali l-a ales pe Bogdan Andone ca antrenor la FCSB, iar fanii sunt supărați! Peluza Roș-Albastră și-ar fi dorit un antrenor cu experiență și l-au asociat pe Bogdan Andone cu Marius Șumudică, pe care îl disprețuiesc.

Bogdan Andone (44 de ani) a fost antrenor secund la FCSB în mandatul lui Mihai Teja.

Edi Iordănescu l-a refuzat astăzi pe Gigi Becali, iar varianta Bogdan Andone a venit cu totul neașteptat.

Bogdan Andone se va afla la prima experiență de antrenor principal în Liga 1. Este un apropiat al lui Marius Șumudică, cu care a lucrat la Astra Giurgiu și Al-Shaab. Din postura de secund, a câştigat titlul de campion în Liga 1 şi Supercupa României.

Peluza Roș-Albastră vrea să organizeze un protest, mâine, împotriva deciziei luate de către Gigi Becali.

„Îl dai pe Teja afara pentru ratarea titlului și îți propui sa-l câștigi cu secundul lui… Steaua a devenit o scoala de antrenori, unde secunzii încearcă sa învețe meserie, pentru ca mai apoi sa prindă un contract de principal prin țările arabe.

An de an mai apare câte un nume scos din joben de patron. Și an de an terminăm pe 2. Oare nu exista o legătura între toate astea? Ce mai urmează?”. Citește continuarea pe realitateasportiva.net.