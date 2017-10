Explozie în mina Uricani: Un mort şi trei răniţi. Doi salvatori, la spital după o intoxicaţie cu gaz

Tragedie la mina Uricani. Minerul dispărut în urma exploziei din această dimineaţă a fost găsit mort. Alţi trei ortaci au fost transportaţi la spital, cu arsuri pe faţă şi membre şi, potrivit medicilor, se află în stare stabilă. Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani a declanşat o anchetă penală în acest caz.

Cei trei mineri răniţi în explozia din mina Uricani, din această dimineaţă, au fost aduşi cu elicopterul SMURD la Spitalul de Arşi din Bucureşti. Doi dintre ei sunt în stare mai gravă şi ar avea arsuri şi pe căile respiratorii.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, luni, referitor la explozia care s-a produs la mina Uricani, că în zonă nu existau cabluri electrice care să ducă la producerea unui scurtcircuit sau la o explozie, şi că aceste date vor fi verificate în cadrul unei anchete a procurorilor.

Explozia a avut loc în această dimineaţă, în timp ce minerii lucrau la 50 de metri adâncime, la ridicarea unui dig pe plan înclinat. În urma deflagraţiei, trei dintre mineri au reuşit să se salveze. Din nefericire, al patrulea miner a fost găsit decedat. Cei trei răniţi au arsuri pe faţă şi pe membre. Starea lor este, însă, stabilă.

Minerii surprinşi de explozie făceau lucrări de îndiguire, de securizare a minei care urmează să fie închisă. În acea zonă nu mai exista tensiune electrică de multă vreme, aşa că principala ipoteză ar fi ca deflagraţia a avut loc din cauza unei aprinderi de metan în subteran.

Mina Uricani este în proces de închidere aprobat încă din 2009, iar până la finalul anului este prevăzut să îşi încheie activitatea de exploatare. Din cei 2.200 de mineri care lucrau acolo, acum au mai rămas aproximativ 300.

Doi dintre salvatori, transportați la spital

Doi dintre salvatorii mineri care au participat, luni, la evacuarea victimelor exploziei din subteranul minei Uricani, au suferit o intoxicație cu gaze și au fost transportați la Spitalul de Urgență din Petroșani, se arată într-un comunicat al Minei Uricani.

Potrivit documentului, accidentul de la Mina Uricani a avut loc în jurul orei 7,00, în timp ce o echipă formată din patru lucrători muncea la amenajarea unui plan înclinat, care face legătura dintre suprafață și orizontul 500. Minerii au fost surprinși de "efectele unui suflu dinamic și termic" la circa 50 de metri de suprafață.

Trei dintre victime au vârste cuprinse între 43 și 52 de ani și au fost evacuate la suprafață.

Minerul decedat este în vârstă de 43 de ani și a fost găsit la circa 100 de metri de baza planului înclinat, fără semne vitale, pentru evacuarea lui fiind implicate echipe de salvatori mineri.

Minerul dispărut a fost găsit mort

Minerul dispărut în urma exploziei din această dimineaţă a fost găsit mort.

Ceilalţi mineri răniţi a fost transportaţi la spital. Una dintre victime prezintă arsuri pe 35 — 40% din suprafața corpului, iar cel de-al doilea miner are arsuri pe 8% din suprafața corpului. Arsurile sunt pe față, mâini și picioare. De asemenea, victimele prezintă arsuri ale căilor respiratorii.

Dosar penal în urma accidentului de la mina Uricani

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani s-a constituit astăzi, 30 octombrie 2017, un dosar având ca obiect accidentul produs într-o galerie din Mina Uricani, în care au fost implicaţi patru mineri.

La faţa locului s-a deplasat o echipă de poliţişti, reprezentanţi ai ITM şi salvatori, echipa de anchetatori fiind sub coordonarea procurorului de caz şi a unui procuror criminalist specializat în domeniu de la unitatea de parchet unde s-a înregistrat dosarul. Totodată, a fost convocat la Uricani Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

"La ora 7:00 am primit un un apel cum că ar fi o explozie la mina Uricani, mină care este în curs de închidere, nu în exploatare. Sunt 4 victime. Încă de la primele momente am dispus trimiterea de echipaje SMURD, o mașină de stins incendii, și am solicitat în sprjin un elicopter. Au fost preluate trei victime și transportate la spital", a afirmat la Realitatea TV Viorel Demean, şef ISU Hunedoara.

De asemenea, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a explicat că au fost mobilizate echipaje la nivelul judeţului Hunedoara, iar elicopterul Craiova a primit dispoziție să se deplaseze, deja în deplasare către Petroșani pentru a fi pregătit.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a spus că Uricani este o mină nesigură, care a intrat în program de închideri care se finalizează la sfârșitul anului.

Ministrul Energiei se deplasează în acest moment către Uricani.

Toma Petcu a afirmat, la Realitatea TV, că operaţiunea de salvare este în curs de desfăşurare.

Patru mineri au fost surprinși de o explozie la Mina Uricani, din Valea Jiului. Dintre aceștia, trei au suferit leziuni și au ajuns la spital.

Trei persoane au fost transportate la spital. A patra persoană este încă căutată, a anunţat Raed Aradaf, la Realitatea TV.

Conform acestuia, două elicoptere sunt pregătite pentru a prelua minerii răniţi, dacă va fi nevoie de acest lucru.

Cei patru mineri sunt din Petrila, aceştia fiind transferaţi la Uricani după ce mina Petrila a fost închisă. Aceştia efectuau lucrăru de închidere.

Operaţiunea de salvare este în curs.

Mina Uricani este programată să fie închisă în această toamnă.

Pe 5 octombrie, trei mineri au fost prinşi în subteran în urma unei surpări într-o galerie la Mina Lupeni, Valea Jiului. Dintre aceştia, doi a murit.

Cele mai tragice accidente miniere din țara noastră au avut loc la 29 noiembrie 1980, în mina Livezeni din Valea Jiului când o explozie în subteran a ucis 53 de persoane, și la 2 noiembrie 1972, la mina Uricani, când o explozie a ucis 43 de persoane.

Un alt accident la mina Uricani a avut loc pe 5 februarie 2011, când cinci mineri au murit în subteranul minei Uricani, cel mai probabil din cauza unei explozii ca urmare a unei acumulării de gaz metan. Aceștia, un inginer și patru electricieni, lucrau la depanarea unui transformator electric.

Pe 22 mai 2004, doi mineri au murit, iar alți doi au fost răniți într-un accident colectiv de muncă produs în subteranul Minei de la Uricani din cadrul Companiei Naționale a Huilei Petroșani.