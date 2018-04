Există o româncă mai bogată ca Ion Țiriac

Ion Ţiriac

A dat norocul peste o galateanca maritata cu un miliardar indian! Anca Verma duce o viata de huzur alaturi de Abhishek, iar opulenta pe care o afiseaza sfideaza orice imaginatie.

Averea pe care Forbes o estimeaza in cazul indianului care s-a casatorit cu Anca Verma este de trei miliarde de euro! Cei doi s-au cunoscut in holul unui hotel, loc in care romanca lucra ca receptionera. Frumusetea ei l-a impresionat pe indian, dar si silueta, si nu e greu de crezut, de vreme ce Anca a participat nu de mult pentru titlul de Miss Univers Romania.

Ca rasplata pentru ca aceasta a acceptat sa-i fie sotie, miliardarul indian a trecut multe afaceri pe numele sotiei, care a devenit un afacerist important in domeniul armamentului.

Recent, Anca verma a povestit ca anul acesta a vrut sa-si surprinda sotul de ziua lui, si i-a organizat o petrecere surpriza, la care au fost invitati peste 100 de oameni. Casa lor, care arata mai degraba ca un templu, a fost suficient de spatioasa.