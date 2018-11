EVZ: Schisma din Opoziţie, Cioloş îi dă brânci lui Iohannis

Fostul premier Dacian Cioloș înceacă să-şi creeze un culoar politic chiar şi îndepărtându-şi foşti aliaţi precum președintele Klaus Iohannis şi PNL, susţine Cora Muntean, într-o analiză din EVZ.

"Fostul premier Dacian Cioloș, într-o vreme ținut ca sfintele moaște de toate partidele de dreapta, inclusiv de președintele Klaus Iohannis, a ieșit la atac. Sâmbătă l-a atacat pe cel care l-a făcut premier, pe Iohannis, iar duminicăși-a îndreptat tirul către PNL, partidul care a defilat cu el în campanie. Liberalii spun că și-au făcut cruce când au scăpat de el deoarece singura strategie a lui Cioloș era să muncească cineva pentru el, iar el să apară, după multe ifose, ca un guest star. Acum a găsit altă formațiune care să facă asta: USR. Dar și acolo a ieșit cu scandal după ce Dacian Cioloș s-a așezat în fruntea listei pentru alegerile europarlamentare," scrie Cora Muntean.

„În acea campanie a ieșit un scandal mare. Am negociat cu el până la mijlocul campaniei să apară pe afișe, a tot făcut nazuri. De acolo a început totul, atunci am văzut ce fel de om e. Voia să fie ca apa sfințită, dar, de fapt el voia doar funcție. Când Alina Gorghiu i-a propus să vină în PNL a zis că vine dacă e președinte și dacă nu are contracandidat”, ne-a relatat o sursă din PNL despre acea perioadă.

Jurnalista remarcă faptul că, în perspectiva alegerilor parlamentare, Dacian Cioloş pare să-şi fi făcut o ţintă exact din foştii aliaţi. Citeşte întreaga analiză AICI.