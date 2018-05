Eurovision 2018 Romania – Care au fost cele mai proaste dar si cele mai bune momente ale noastre in

Eurovision 2018 Romania – Astazi intram in competitie, in cea de-a doua semifinala, cu foarte multe emotii si destul de putine sanse de calificare, insa speranta noastra e alaturi de trupa The Humans care ne va reprezenta cu piesa Goodbye.

Eurovision 2018 Romania – Este pentru a 22-a oara cand Romania este angrenata in competitia muzicala a intregului continent. Desi este editia cu numarul 62, Romania nu a avut acces la competitie decat in anul 1993. Dida Dragan a fost cea care a incercat pentru prima oara sa califice Romania la o finala Eurovision, insa nu a reusit.

Cunoscuta cantareata de rock din Romania a incercat sa cucereasca publicul si juriul european cu o piesa in limba Romana, insa acest lucru nu a fost posibil in 1993.

Eurovision 2018 Romania – Prima participare la Eurovision – Dan Bittman

Solistul trupei Holograf avea sa fie primul ce urca pe o scena de finala Eurovision. Piesa Dincolo de nori este una foarte apreciata chiar si in ziua de astazi in Romania, prestatia din 1994 a lui Bittman a fost una exceptionala, cu toate astea nu a fost destul pentru o finala Eurovision. Bittman s-a clasa pe locul 21 si a primit doar 14 puncte in total, o clasare mediocra insa era abia prima participare la o finala Eurovision.

Eurovision 2018 Romania – Monica Anghel in 1996

Putina lume stie ca Monica Anghel a mai participat la o semifinala Eurovision in afara de cea in care a fost alaturi de Marcel Pavel. Se intampla in anul 1996, la doi ani dupa prima aparitie a Romaniei la Eurovision prin Dan Bittman. Din cauza clasarii slabe a lui Bittman, ROmania a fost „retrogradata” si a trebuit sa astepte un an pentru a participa din nou.

Din pacate, la prima participare a Monicai Anghel la Eurovision, nici ea nu a reusit o performanta notabila alaturi de SIncron. Cu piesa Ruga pentru pacea lumii, Monica Anghel nu a reusit sa treaca de semifinala si a adus o noua retrogradare Romaniei care trebuia sa stea un an in afara competitiei.

Eurovision 2018 Romania – Malina Olinescu 1998

Dupa cum puteti vedea, primele participari, dar si anii 90’ nu au fost deloc favorabili Romaniei. Dupa incercarile Didei Dragan, Dan Bittman si Monicai Anghel, a venit randul Malinei Olinescu, o cantareata extrem de populara datorita aparitiilor din Scoala Vedetelor si vocii ei inconfundabile.

Malina a participat direct in marea finala Eurovision a anului 1998 cu piesa Eu Cred, insa a reusit sa obtina doar 6 puncte cumulat de la doar 2 tari votante. Pozitia ocupata: un destul de rusinos loc 22.

Eurovision 2018 Romania – Trupa Taxi in anul 2000

Dupa clasarea slaba a Malinei Olinescu a urmat un nou an de pauza, 1999, dupa care Trupa Taxi impreuna cu solistul Dan Teodorescu au urcat pe scena Eurovision pentru Romania. Era pentru prima oara, in anul 2000, cand Romania indraznea sa participe cu o piesa ce avea versurile complet in limba engleza. Desi piesa avea si varianta in romana, cei de la Taxi au interpretat in engleza pentru o mai buna priza la public.

Piesa Luna sau The moon nu a avut nici ea mai mult succes, Dan Teodorescu recunoscand ca a avut mult prea multe emotii pe scena Eurovisionului. Cu toate astea, avea sa fie cea mai buna pozitionare a Romaniei de pana la acel moment: locul 17 cu 25 de puncte.

Eurovision 2018 Romania– Monica Anghel si Marcel Pavel

A urmat din nou un an de pauza in 2001, iar in 2002 am fost reprezentati cu mare mandrie de Monica Anghel intr-un duet inedit cu Marcel Pavel. Cu toate ca noi stiam de capacitatile si talentul urias al celor doi, ne-am bucurat sa vedem ca sunt impresionati si europenii de comorile noastre nationale.

Monica Anghel si Marcel Pavel au lasat o impresie exceptionala organizatorilor, presei internationale, au impresionat cu vocile lor si au fost rugati sa cante chiar si la o conferinta de presa.

Balada Tell me Why obtinea in anul 2002 71 de puncte si un loc 9, pentru prima oara o asemenea performanta notabila. Clasarea in primele 10 ne-a permis sa nu mai ramane in afara competitiei anul urmator.

Eurovision 2018 Romania– Nicola in 2003

In anul 2003 Nicola a obtinut o clasare asemanatoare cu cea a Monicai Anghel si Marcel Pavel din anul precedent, ceea ce ne aducea deja o constanta la mijlocul clasamentului sau in primele 10. Nicola a interpretat o piesa ritmata, pop, intitulata Don’t Break My Heart si a obtinut locul 10, cu un loc mai putin fata de prestatia din anul precedent, insa 73 de puncte, un nou record pentru tara noastra.

Eurovision 2018 Romania – Sanda – 2004

Din pacate, in anul 2004 am revenit la coada clasamentului dupa ce am fost reprezentati de Sanda Ladosi cu o piesa in limba engleza I admit. Sanda nu a reusit sa stranga decat 18 puncte si sa obtina pozitia cu acelasi numar.

EUrovision 2018 Romania – Luminita Anghel si Sistem in anul 2005

A doua cea mai buna clasare din toate timpurile la Eurovision pentru Romania este participarea Luminitei Anghel impreuna su Sistem. Piesa Let Me try a avut tot ce avea nevoie pentru a fi reteta perfecta: interpretare grozava, o voce deosebita, percutionisti de mare clasa cu un show rar intalnit, spectacol de lumini si foc pe scena. Luminita si Sistem au stans 158 de puncte si au obtinut locul 3, fiind la un pas sa castige.

Eurovision 2018 Romania – Mihai Traistariu in anul 2006

Mihai Traistariu s-a chinuit ani buni sa ajunga pe scena Eurovision, a fost implicat in numeroase scandaluri la preselectiile nationale, a participat atat impreuna cu trupa Valahia cat si solo si a reusit de mai multe ori sa fie pe locul 2. In 2006 a venit si momentul sau sa reprezinte Romania la Eurovision si a facut-o intr-un stil mare: a obtinut cu trilurile sale si cu piesa Tornero cel mai mare punctaj de pana atunci 172. S-a clasa doar pe pozitia a 4-a insa felul sau unic de a urca cu vocea la cele mai inalte sunete i-a adus recunoastere in strainatate.

Eurovision 2007 Romania – Todomondo

Todomondo a fost un experiment inedit al mai multor artisti romani care au pus la cale o piesa interpretata in mai multe limbi, sperand ca astfel se vor apropia de sufletele mai multor europeni care sa voteze: engleza, italiana, spaniola, rusa, franceza si romana. Piesa Liubi, Liubi, I love you a intrat direct in finala datorita clasificarii din anul precedent, insa a obtinut un loc 13, decent insa nu la nivelul anilor precedenti.

Eurovision 2018 Romania – Nico si Vlad – 2008

In anul 2008 s-a incercat intr-un fel sau altu reeditarea duetului Monica Anghel cu Marcel Pavel, cei care avusesera atata succes. De aceasta data protagonisti au fost Nico si Vlad, doi interpreti la fel de talentati ce au avut o piesa interpretata in romana si italiana ce nu a reusit sa adune decat 45 de puncte, suficiente pentru un loc 20.

Eurovision 2018 Romania – Elena – 2009

Sperantele noastre au fost puse in Elena Gheorghe, fosta solista de la Mandinga, ce avea sa prezinte pe scena frumusetea muzicii dar si a fetelor balcanice, dupa cum ii spunea si numele piesei: Balkan Girls. Din pacate nici ea nu a reusit sa mai revina pe podiumul Eurovisionului si a obtinut doar un loc 19.

Eurovision 2018 Romania – Paula Seling si Ovi – 2010

Cea mai buna clasare din toate timpurile pentru Romania, care este greu de crezut ca va putea fi egalata sau doborata in acest an, este cea din 2010. Paula Seling si Ovi au reusit sa egaleze pozitia 3, ultima treapta a podiumului, pe care o obtinuse si Luminita Anghel, insa a obtinut un scor chiar si mai bun de 162 de puncte fata de cele 158.

Ingredientele succesului au fost pe langa cele doua voci foarte bune, o piesa ritmata si spectaculoasa si o punere in scena inedita, cu cei doi cantand pe bune la doua piane.

Eurovision 2018 Romania – Hotel FM in 2011

Piesa celor de la Hotel FM se numea Change si nu a facut mare valva nici la Eurovision unde a obtinut un modest loc 17, dar nici macar la noi in tara unde a fost foarte putin difuzata de posturile de radio si TV.

Eurovision 2018 Romania – Mandinga - 2012

Trupa Mandinga a ajuns si ea pe scena Eurovision cu piesa Zaleilah care a obtinut un onorabil loc 12, desi romanii aveau asteptari ceva mai mare de la melodia cu influente latino, foarte dansanta, dar si de la solista cu o prezenta scenica jucausa si atragatoare.

Eurovision 2018 Romania – Cezar – 2013

Desi a obtinut doar locul 13, Cezar a lansat in jurul sau o multime de controverse. In primul rand, vocea sa de tenor a impresionat, iar piesa excelent contruita in jurul vocii sale avea sa miste publicul. Aparitia scenica intr-o rochie a atras atentia multora, dand nastere la numeroase comentarii atat pozitive cat si negative. Este cunoscut faptul ca Eurovision are un procent mare din public persoane din minoritatea sexuala LGBTQ, iar sperantele ca acestia il vor vota pe Cezar ne faceau sa credem intr-o clasare mai buna.

Eurovision 2018 Romania – Paula Seling si Ovi din nou in 2014

Publicul de la noi din tara i-a trimis pentru a doua oara pe Paula Seling si Ovi la Eurovision. Cei doi au incercat o prestatie mult prea asemanatoare cu prima lor prezenta, insa rezultatul nu a mai fost la fel de bun. Piesa Miracle a obtinut un loc 12 si 72 de voturi, insa a fost departe de podium.

Eurovision 2018 Romania – Voltaj in 2015

Cei de la Voltaj au incercat ceva inedit ce nu se mai incercase din partea Romaniei pana in 2015: sa mearga cu o piesa cu un mesaj social, sa incerce sa transmita un mesaj din realitatea noastra de zi cu zi. Ei au ales subiectul copiiilor ramasi in Romania dupa ce parintii pleaca la munca in Europa. Piesa De la Capat nu a sensibilizat publicul european si am obtinut doar un loc 15 si un dezamagitor punctaj de 35.

Eurovision 2018 Romania – Ovidiu Anton in 2016

Trebuie sa il mentionam in aceasta lista si pe Ovidiu Anton care a reusit sa castige preselectia Eurovision cu o piesa Rock, preselectie organizata de TVR cu mare tam-tam, dar care insa a fost complet inutila. Din cauza unor datorii istorice ale celor de la TVR catre organismul european care organizeaza Eurovisionul, Romania a fost exclusa complet pentru prima oara din competitie.

Eurovision 2018 Romania– Ilinca si Alex Florea

Anul trecut am avut parte de o surpriza mai mult decat placuta. Desi poate nu anuntau nimic spectaculos, piesa foarte vesela a Ilincai si a lui Alex Florea au dus Romania pe locul 7. Melodia s-a numit Yodel It si a fost contruita in jurul tehnicii de yodel a Ilincai. Romania a obtinut un meritat loc 7 si 282 de puncte, dupa un nou sistem de punctare.

Eurovision 2018 Romania – The Humans

Cu destul de putina sustinere in media, trupa The Humans impreuna cu piesa GOODBYE au de luptat foarte mult in semifinala Eurovision din aceasta seara. Ei sunt cotati cu sansa a 11-a de a trece de semifinala, doar primele 10 fiind calificate. In ciuda sanselor slabe, de-a lungul istoriei Eurovisionului s-au mai vazut rasturnari spectaculoase. Publicul este imprevizibil, iar piesa Romaniei nu este una rea.