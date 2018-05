Eurovision 2018 - câștigător finală. Cipru vs. Israel - duel aprig pentru trofeu

Cipru și Israel sunt marile favorite la Eurovision 2018, potrivit specialiștilor și caselor de pariuri.

Finala Eurovision 2018, fără România printre participante, aduce față în față concurenți din 26 de țări, 6 calificate direct, alte 20 decise în urma celor două semifinale din cursul acestei săptămâni.

În finala Eurovision 2018 concurează, în ordine, Ucraina, Spania, Slovenia, Lituania, Austria, Estonia, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie, Serbia, Germania, Albania, Franța, Cehia, Danemarca, Australia, Finlanda, Bulgaria, Moldova, Suedia, Ungaria, Israel, Olanda, Irlanda, Cipru și Italia.

Eurovision 2018 finala - o apariție super-sexy pentru Cipru

Ciprul vine la Eurovision 2018 cu Eleni Foureira, care cântă piesa ”Fuego”.

Interesant este că Foureira este născută în Albania, nu în Cipru. În vârstă de 31 de ani, aceasta e atât cântăreață pop, cât și actriță. A început cariera solo în 2010, când a lansat primul său album.

Artista e cunoscută în Cipru, dar și în Grecia, un motiv în plus pentru ca elenii să acorde ”tradiționalele” 12 puncte prietenilor din sud.

Eurovision 2018 finala - Israelul propune o voce de doar 25 de ani

Deși are doar 25 de ani, reprezentanta Israelului în finala Eurovision 2018, Netta, are o mare experiență în muzică.

Ea este absolventă unei școli de muzică și a câștigat în acest an un popular concurs de talente în Israel. Foarte iubită de tânăra generație, Netta are șansa să aducă al patrulea titlu pentru Israel la Eurovision (cea mai recentă fiind victoria Danei International in 1998 - primul artist transsexual care a câștigat Eurovision).