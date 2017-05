Eurovision 2017. Spectacolul făcut de România în semifinală, UIMITOR! Rezultatele, în curând

Eurovision 2017. Ilinca și Alex Florea și-au făcut apariția pe scena de la Kiev, în cea de-a doua semifinală. Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea au intrat în concurs, în cea de-a doua semifinală, pe poziția a cincea. Cei doi au interpretat melodia Yodel It. Prima semifinală a avut loc pe 9 mai. Finala va avea loc pe 13 mai.

Românii din străinătate pot vota: Trimiteţi SMS la 1205 cu numărul 05.

tariful pe SMS este de 1,19 EUR, TVA inclus.

Pentru semifinală, Ilinca a adoptat o ținută de culoare roșie: o rochie scurtă și strânsă pe trup, care i-a venit foarte bine.

Ilinca și Alex Florea s-au descurcat foarte bine, momentul fiind unul dintre cele mai frumoase din cea de-a doua semifinală.

În camera verde, prezentatorii au comentat despre România, afirmând că e vorba de un record, reprezentanții țării noastre de-a lungul anilor reușind să se califice de 12 ori în finală.

Eurovision 2017. România a intrat în competiție pe poziția 5, în prima parte din cea de-a doua semifinală, alături de Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia si Israel.

Grafica show-ului României la Eurovision sugerează "explozii de bucurie, de bună dispoziţie, de armonie" şi rimează cu piesa "Yodel It!", a declarat, pentru Agerpres, şefa delegaţiei române, Iuliana Marciuc.

Ea a spus că show-ul este rezultatul unei colaborări între regizorul Selecţiei Naţionale, Aurel Badea, compozitorul Mihai Alexandru şi designerul de grafică Adrian Posteucă.

"S-a ajuns la această idee a prezenţei pe scenă a celor două tunuri. A fost practic ideea lui Mihai (Alexandru, compozitorul piesei 'Yodel It!' - n.r.) datorită faptului că în compoziţia piesei el a gândit nişte momente de explozie şi le-a vrut a fi ilustrate aşa", a detaliat şefa delegaţiei României.

Ea a mai spus că momentele de explozie au fost sugerate prin grafica realizată pentru scena de la Kiev. "Sugerează exploziile din tun care sunt explozii de bucurie, de bună dispoziţie, de armonie, de dragoste şi rimează foarte mult cu piesa", a adăugat Iuliana Marciuc.

Marciuc a explicat că au existat mai multe idei legate de respectivele tunuri - să scoată flori, confetti, porumbei.

"Niciuna dintre aceste soluţii nu a fost acceptată de producătorii Eurovision. Porumbeii - pentru că nu se acceptă animale vii pe scenă, iar confetti şi petale de flori - pentru că nu este timp să se facă curăţenie pe scenă", a arătat şefa delegaţiei României.

De asemenea, a fost discutată şi varianta unor efecte pirotehnice.

"Noi ne-am dorit ca momentul de pirotehnie, dacă exista, să fie din tun (...) într-un anumit muzical şi nu s-a găsit nicio soluţie care să fie mai bună decât video-urile din grafică", a afirmat ea.

La rândul său, Mihai Alexandru a vorbit despre ideea tunurilor incluse în scenografia show-ului României.

"Ne-am gândit să îi şocăm, să fie ceva şocant şi să fie ceva real, pentru că sunt foarte justificate. În piesă există tunuri. Acolo unde sunt explozii chiar sunt tunuri, am făcut 'sample' de la nişte tunuri şi le-am introdus în piesă. Şi atunci - această bătălie a lor de dragoste să fie şi vizuală, chiar dacă noi, din tunurile alea tragem cu dragoste", a declarat compozitorul.

El a afirmat că reprezentanţi ai delegaţiei României au avut îndoieli cu privire la deschiderea organizatorilor la propunerea României.

"Ne gândeam că în primul rând (...) nu o să fie de acord suedezii cu aceste tunuri şi n-am avut nicio problemă", a afirmat Mihai Alexandru.

Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Ucraina, Franţa şi Germania decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în Marea Finală.

Ieri, reprezentanții României și cei ai celorlalte țări care evoluează în a doua semifinală Eurovision au sustinut show-ul pentru juriu. Recitalul, chiar daca nu a fost transmis în direct, a contat la fel de mult pentru calificare ca și semifinala din această seară, întrucât spectacolul a fost votat de juriile de specialitate din 21 de țări, votul lor contând în proporție de 50%, la fel ca cel al publicului.

Eurovision 2017. „La repetiţia de ieri am avut o intrare târzie pe tun si, pe deasupra, mi-au căzut şi căştile. Aş fi putut să le fixez din nou în ureche, dar nu s-ar fi văzut ok pe scenă. Mă bucur insă că la show-ul unde juriul a punctat, a ieşit totul perfect”, a declarat Alex, după încheierea show-ului pentru juriu.

„M-am simţit foarte bine pe scena. A fost primul contact cu sala plina la Eurovision Song Contest, dar presiunea publicului şi faptul că juriul ne urmărea fiecare mişcare m-a ajutat să îmi controlez toate emoţiile şi să susţin cea mai bună performanţă de până acum” a mărturisit Ilinca.

Eurovision 2017. Astfel, joi, publicul va vota pentru artistul preferat, când se va spune "Start Vot!", la Kiev. Juriile de specialitate din țările participante deja au votat, miercuri, după spectacolul difuzat special pentru jurați din Centrul Internațional de Expoziții din capitala Ucrainei. Opțiunea specialiștilor rămâne secretă până joi seara, când vor fi anunțate rezultatele finale.

Show-ul pe care Ilinca și Alex Florea îl vor prezenta pe scena de la Kiev este unul plin de culoare, cu proiecții impresionante ce ilustrează fluturi, oițe, curcubee. De asemenea, românii au în show și elemente de scenografie neobișnuite: două tunuri argintii. "Ne place faptul că piesa noastră este foarte diversă, combinăm rock-ul, rap-ul și yodeling-ul pentru a arăta cine suntem și credem că asta demonstrează cât de mult iubim muzica, toate genurile de muzică", mărturisesc artiștii.

Alături de cei doi, pe scena de la Kiev se va afla și fratele lui Alex Florea, Cristi, ca backing vocal.

Eurovision 2017. Artiștii care cântă joi în cea de-a doua semifinală Eurovision 2017 sunt, în ordinea intrării în show: Tijana Bogićević (Serbia), cu "In Too Deep"; Nathan Trent (Austria), cu "Running On Air"; Jana Burceska (Macedonia), cu "Dance Alone"; Claudia Faniello (Malta), cu "Breathlessly"; Ilinca și Alex Florea (România), cu "Yodel It!"; OG3NE (Olanda), cu "Lights and Shadows"; Joci Pápai (Ungaria), cu "Origo"; Anja (Danemarca), cu "Where I Am"; Brendan Murray (Irlanda), cu "Dying to Try"; Valentina Monetta și Jimmie Wilson (San Marino), cu "Spirit of the Night"; Jacques Houdek (Croația), cu "My Friend"; JOWST (Norvegia), cu "Grab The Moment"; Timebelle (Elveția), cu "Apollo"; Naviband (Belarus), cu "Story of My Life"; Kristian Kostov (Bulgaria), cu "Beautiful Mess"; Fusedmarc (Lituania), cu "Rain Of Revolution"; Koit Toome & Laura (Estonia), cu "Verona" și IMRI (Israel), cu "I Feel Alive".

Eurovision 2017. În finala de sâmbătă deja au fost calificați 10 artiști din prima semifinală, și anume reprezentanții următoarelor țări: Republica Moldova, Grecia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Cipru, Azerbaidjan, Belgia.

În finala de sâmbătă vor intra automat reprezentanții "Marelui 5" — Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie — și reprezentanții țării gazdă — Ucraina. Eurovision 2017 are loc la Kiev și se desfășoară sub sloganul "Celebrate Diversity" — "Celebrăm diversitatea".

EUROVISION 2017. Ilinca Băncilă și Alex Florea vor încerca anul acesta să aducă trofeul Eurovision în România. Cei doi concurează cu piesa „Yodel it!”, iar casele de pariuri le dau șanse mari să ajungă în finala celui mai prestigios concurs internațional de muzică live.

EUROVISION 2017. Stanleybet oferă cotă de 23.0 pentru ca România să câștige marea finală programată pe 13 mai.

EUROVISION 2017. Comparativ cu anii precedenți, reprezentanții noștri la Eurovision ocupă locul cinci în clasamentul favoriților la marele premiu. În acest moment, favorita numărul 1 a competiției este Italia și este cotată de Stanleybet cu 1.60 să câștige competiția. Pe poziția a doua, Bulgaria continuă clasamentul oferit de casele de pariuri în câștigarea marelui trofeu cu cota de 8.00.

EUROVISION 2017. În fața României, pe lângă Italia și Bulgaria, se mai află Suedia (cotă de 9.00) și Portugalia (cotă de 11.0) care încă se bucură de cote confortabile pentru a câștiga marea finală.

Studiile au arătat că anul acesta va fi unul favorabil pentru reprezentanții României, deoarece țara noastră nu a mai avut o poziție atât de bună în clasamentul caselor de pariuri încă de la prestația lui Mihai Trăistariu din 2006 care a obținut cea mai buna clasare a României, locul 4 în marea finală.

Moldova

Azerbaidjan

Grecia

Suedia

Portugalia

Polonia

Armenia

Australia

Cipru

Belgia

EUROVISION 2017. Cu doar câteva zile înainte de spectacolul finalei, ce este programat pe 13 mai, delegaţia României a parcurs cu o mică întârziere cei 265 de metri de covor roşu, din cauza numărului mare de interviuri care i-au fost solicitate.

EUROVISION 2017. "Ce vom face după ce câştigăm Eurovisionul?

EUROVISION 2017. Surpriză mare pentru Ilinca şi Alex, când reprezentanţi au unor publicaţii importante le-au vorbit deja ca unor câştigători. „Mulţi jurnalişti ne întrebau ce vom face după ce câştigăm Eurovisionul?”, a dezvăluit Alex. „Exact aşa s-au exprimat. Le-am răspuns că ne-am dori mult să se întâmple, dar că încă nu ne gândim la ce va fi după finală. Sigur, dacă se va întâmpla, suntem pregătiţi şi va fi o imensă bucurie. A fost foarte emoţionant la deschiderea oficială, obositor şi minunat în acelaşi timp”, a spus Alex Florea.

EUROVISION 2017. La finalul defilarii, Ilinca si Alex Florea au lansat, de pe un heliport aflat in apropiere, baloanele care au purtat tricolorul pe cerul Kievului. In spiritul sloganului actualei editii, organizatorii au celebrat diversitatea eliberand, deasupra capitalei ucainene, steagurile celor 42 de tari participante la Eurovision.

EUROVISION 2017. Suedia: Robin Bengtsson – I Can’t Go On; Australia: Isaiah – Don’t Come Easy; Belgia: Blanche – City Lights; Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons; Portugalia: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois; Grecia: Demy – This Is Love; Moldova: Sunstroke Project – Hey Mamma; Cipru: Hovig – Gravity; Armenia: Artsvik – Fly With Me; Polonia – merg în Marea Finală a concursului.

„Mă bucur foarte mult pentru Moldova şi am avut emoţii în timpul show-ului. Când i-am văzut primii calificaţi, am sărit în sus de bucurie. Cea mai mare dezamăgire a mea este că nu s-a calificat Triana Park, din Letonia”, a declarat Alex Florea, la finalul spectacolului.

EUROVISION 2017. „A fost o semifinală strânsă şi am ţinut pumnii strânşi pentru Armenia, Suedia şi Portuglia. Mă bucur că am intuit corect şi cele trei piese s-au calificat în finală”, a mărturisit Ilinca.

EUROVISION 2017. Miercuri, 10 mai, este rândul României să aibă emoții. Începând cu ora 22.00, Ilinca şi Alex Florea, alături de ceilalţi concurenţi, vor urca pe scena din Kiev pentru repetiţia la care juraţii vor nota prestaţia artiştilor. Conform regulamentului, show-ul nu va fi televizat.

În semifinale, notele juriilor de specialitate și televoturile din țările artiştilor care urcă pe scenă în seara respectivă, decid clasamentul competiţiei. Dintre „Big Five”, ţările deja calificate în Marea Finală plus ţara gazdă, vor vota în cea de-a doua semifinală telespectatorii din Ucraina, Franţa şi Germania.

EUROVISION 2017. „Avem o piesă foarte bună, doi artişti talentaţi şi un show pe măsură. Am mare încredere în şansele României la această ediţie Eurovision”, a declarat Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Kiev.

EUROVISION 2017. Alex si Ilinca Florea au urcat joi pe scena Eurovision 2017, pentru o noua repetitie inainte de semifinala din 11 mai. Spectacolul a fost imbunatatit, dupa ce echipa TVR a avut sedinte tehnice cu organizatorii, desi mai sunt cateva probleme cu privire la felul in care producatorii show-ului folosesc camerele de filmat. Acest lucru a iesit in evidenta in special pe durata bridge-ului Ilincai, unde lipsesc cadrele cu artista, desi vocal este momentul ei de virtuozitate.

EUROVISION 2017. Daca reglajele tehnice sunt aproape finalizate, Alex Florea spune ca mai are un amanunt important de rezolvat. Artistul a fost nevoit sa incerce mai multe variante pentru coregrafia ce implica tunurile de pe scena si care urmeaza sa dea o nota personala spectacolului Romaniei. „Scena nu este atat de mare pe cat ma asteptam, ceea ce ma obliga sa-mi regandesc momentul in care ma urc pe tun, astfel incat sa iasa asa cum imi doresc”, a explicat el. „Aceasta secventa ma solicita la maximum. Este punctul in care, muzical, eu dau tot ce am mai bun si exact in acest moment, in spatele meu, Alex va executa acea saritura de pe tun, care imi da mari emotii”, a declarat Ilinca despre show-ul pe care il pregatesc.



EUROVISION 2017. „Am fost primiti de intreaga echipa de productie cu ingrijorare. Au fost foarte draguti si ne-au intrebat inca de la intrarea in backstage cum se simte Alex si si-au exprimat ingrijorarea cu privire la show-ul de pe scena, in cazul in care artistul va cadea si a doua oara. Organizatorii au punctat foarte clar ca Alex trebuie sa urce pe tun atunci cand este oprit si nu in miscare, ca sa evite orice fel de cazatura. Noi le-am promis ca acest lucru nu se va mai intampla si am reusit ca, in cele trei repetitii, cate au fost in cadrul programului nostru de 20 de minute, sa se incheie cu bine”, a povestit Iuliana Marciuc, sefa delegatiei Romaniei, in direct, prin telefon, la emisiunea Pulsul zilei, moderata de Radu Andrei Tudor la TVR 1.

La a doua repetitie, Ilinca a purtat rochia pe care o va imbraca in concurs. Aceasta este de o creatie Athena Phillip si a fost realizata special pentru show-ul Romaniei la Eurovision.

EUROVISION 2017. Dupa repetitii, Ilinca si Alex, alaturi de Iuliana Marciuc, sefa delegatiei Romaniei si MiHAI Alexandru, compozitorul piesei Yoddel It!, au sustinut o conferinta de presa si sesiune foto cu fanii si jurnalistii prezenti la eveniment.

EUROVISION 2017. Concursul Muzical Eurovision 2017 a ajuns la cea de-a 62-a ediție a Concursului Muzical Eurovision. Concursul va avea loc la Centrul International de Expoziții din Kiev, după victoria Ucrainei la concursul din 2016 în Stockholm cu melodia „1944”, interpretată de Jamala. Aceasta va fi a doua oară când Ucraina găzduiește concursul, după 2005, și al patrulea eveniment Eurovision, după găzduirea în 2009 și 2013 a Concursului Muzical Eurovision Junior. Concursul va avea două semifinale, pe 9 și 11 mai, și finala pe 13 mai 2017.

EUROVISION 2017. Până în octombrie 2016, 41 de țări și-au anunțat în mod oficial participarea în concurs. Portugalia și România se vor întoarce în concurs după un an de absență, în timp ce Bosnia și Herțegovina s-a retras din competiția de anul acesta din motive financiare. Rusia și-a anunțat, de asemenea, retragerea după ce interpretei Yulia Samoylova i-a fost interzis accesul în Ucraina după ce ar fi intrat ilegal în Crimeea, regiune anexată de Rusia în 2014.

EUROVISION 2017. La început șase orașe și-au exprimat dorința de a organiza concursul: Dnipro, Harkiv, Herson, Kiev, Liov și Odesa. Încă patru orașe și-au exprimat dorința de a găzdui concursul (Cerkasî, Irpin, Ujhorod și Vinnîțea), însă acestea nu s-au exprimat în mod oficial, astfel că s-au retras. Primarul orașului Odesa, Ghenadie Truhanov, și-a exprimat interesul în organizarea competiției. De asemenea, primarul capitalei Kiev și-a exprimat interesul în organizarea competiției, numind Stadionul Olimpic din Kiev ca fiind una dintre posibilele săli. Mai târziu alte patru orașe și au exprimat interesul pentru a organiza concursul. Acestea sunt: Liov, Harkiv, Herson și Dnipro. În cursa pentru a găzdui concursul au mai rămas orașele Kiev, Dnipro și Odesa.

EUROVISION 2017. Următoarele criterii de selecție au fost evidențiate pentru selectarea orașelor-gazdă:

Locul de desfășurare trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 7.000 de locuri sau, în mod ideal, 10.000 de locuri.

Un centru de presă internațională trebuie să fie prezent în locul de desfășurare și trebuie să găzduiască cel puțin 1.550 de jurnaliști.

De asemenea, trebuie să fie locuri pentru cel puțin 3.000 de participanți, prevăzute pentru ceremonia de deschidere și de închidere.

Orașul trebuie să aibă camere de hotel la standarde europene. Trebuie să fie 2.000 de camere libere, 1.000 pentru delegațiile participante și 1.000 pentru media.

Orașul ales trebuie să garanteze securitate și siguranță pentru participanți, membrii delegației și oaspeți.

Orașul-gazdă trebuie să dispună de infrastructură modernă și transport modern: un aeroport internațional, hoteluri etc.

Orașul trebuie să fie unul ospitalier, cu influență culturală, și trebuie să reprezinte Ucraina

Scandal imens la Eurovision 2017. Favoritul competiţiei, în atenția autorităților din Ucraina

Ucraina a anunţat joi că verifică relatările din presă potrivit cărora solistul Bulgariei la Eurovision - unul dintre favoriţii concursului, potrivit presei - este posibil să fi încălcat legea ucraineană cântând în Crimeea după anexarea ei de către Rusia, relatează Reuters.

O înregistrare video intens partajată pe reţelele sociale şi în media ucrainene pare să-l arate pe solistul bulgar Kristian Kostov cântând într-un concert în peninsula de la Marea Neagră în iunie 2014, la trei luni după ce aceasta a fost anexată de Rusia.

Ucraina a interzis deja concurentei din Rusia să intre în ţară pentru că aceasta a cântat în Crimeea.

Un număr de 42 de ţări concurează în acest an la Eurovision, un concurs plin de culoare care în ultimii ani a fost tot mai mult atras în politică. Anul trecut, concurenta ucraineană Jamala a câştigat Eurovision-ul cu un cântec despre deportările tătarilor din Crimeea de către dictatorul sovietic Iosif Stalin.

Kostov, care la vârsta de 17 ani este cel mai tânăr concurent în acest an, va lua parte joi la cea de a doua semifinală cu cântecul său "Beautiful Mess". Finala are loc la Kiev sâmbătă, în faţa unei audienţe de milioane de telespectatori.

Serviciul de frontieră ucrainean susţine că nu avut cunoştinţă, nici el şi nici alte agenţii de securitate, despre vreo vizită a lui Kostov în Crimeea când acesta a intrat în Ucraina pentru a participa la competiţie. "Vom analiza informaţia", a spus purtătorul de cuvânt Oleh Slobodyan.

Slobodyan spune că este posibil ca Kostov să nu fi încălcat legea ucraineană dacă a vizitat Crimeea ca minor şi la o dată la care legea care le interzicea străinilor să intre în teritoriul anexat de Rusia fără permisiunea autorităţilor de la Kiev nu intrase în vigoare.

Într-un comunicat, delegaţia Bulgariei la Eurovision a confirmat faptul că Kostov a vizitat Crimeea "doar pentru câteva ore", când avea 14 ani şi făcea parte dintr-un grup muzical de copii.

Organizatorii competiţiei nu au avut până acum o reacţie la această informaţie.

Anexarea Crimeii a contribuit la colapsul relaţiilor dintre Rusia şi Ucraina în 2014, notează DPA.

Cântăreţul rus Dima Bilan, care a câştigat Eurovision-ul în 2008, a făcut apel joi la cei 1,9 milioane de fani care îi urmăresc contul de Instagram să voteze pentru Kostov. "El reprezintă Bulgaria, dar este eroul nostru!", a scris el într-o postare.

Sursa: Agerpres