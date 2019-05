Europarlamentare 2019. Ce este de fapt Parlamentul European și de ce am merge la vot pe 26 mai

Europarlamentare 2019. Pe 26 mai mergem la urne pentru a ne alege parlamentarii care ne reprezintă în UE. Dar ce fac de fapt aceștia?

Europarlamentare 2019. Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Este ales direct de cetățenii UE, o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2014. Următoarele alegeri europene vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019.

E important însă să știm ce anume face Parlamentul European și de ce este important să mergem la vot.

Pentru a fi informați nu trebuie decât să urmăriți articolele din secțiunea Europarlamentare 2019, de pe Realitatea.net.

Europarlamentare 2019: Ce roluri are Parlamentul European

Rol legislativ

- Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.

- Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.

- Ia decizii cu privire la extinderea UE.

- Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.

Rol de control

- Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.

- Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze.

- Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE.

- Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.

- Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană.

- Adresează interpelări Comisiei și Consiliului.

- Participă la misiuni de observare a alegerilor.

Rol bugetar

- Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.

- Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).

Europarlamentare 2019: Componența Parlamentului European

Numărul deputaților din fiecare țară este, în principiu, proporțional cu populația sa, dar în practică se aplică sistemul „proporționalității degresive”: nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 parlamentari sau mai mult de 96, iar numărul total al acestora nu poate depăși 751 (750 plus președintele).

Germania, care are 82,8 milioane de cetățeni, are 96 de eurodeputați, în vreme ce micuța Malta are doar 6.

România are în prezent 32 de europarlamentari, dar ar mai putea primi unul, după retragerea Marii Britanii din UE.

Membrii Parlamentului European sunt repartizați în funcție de afilierea politică, nu de naționalitate.

Președintele reprezintă Parlamentul atât în relația cu celelalte instituții ale UE, cât și pe plan extern, și are ultimul cuvânt de spus cu privire la bugetul Uniunii.

În aprilie, UE a acceptat să amâna Brexit-ul până în octombrie, obligând însă Marea Britanie să ia parte la Europarlamentare 2019, deși Londra nu și-ar fi dorit.

Totuși, premierul Theresa May mai speră încă să obțină un acord pe tema divorțului de UE până în vară, astfel că, deși alegerile vor avea loc, eutroparlamentarii britanici nu își vor mai prelua mandatele și, de fapt, nici nu vor mai deveni europarlamentari.

Asta ar însemna că numărul de eurodeputați va scădea, datorită realocării mandatelor.

Cei mai mari beneficiari ar fi Franța și Spania, care vor avea câte cinci noi europarlamentari, în vreme ce România va primi un mandat în plus.

Europarlamentare 2019: Cum lucrează Parlamentul European

Activitatea Parlamentului se împarte în două etape principale.

Comisiile pregătesc legislația.

Parlamentul numără 20 de comisii și 2 subcomisii, fiecare ocupându-se de un anumit domeniu politic. Comisiile examinează propunerile legislative, iar deputații și grupurile politice pot propune modificarea sau respingerea unui act legislativ. Aceste aspecte sunt discutate și în cadrul grupurilor politice.

Ședințele plenare au ca scop adoptarea legislației.

Deputații se reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislației și a amendamentelor propuse. În general, ședințele plenare de desfășoară la Strasbourg, patru zile pe lună, dar se pot organiza și sesiuni suplimentare la Bruxelles.