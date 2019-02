Este eficientă masca chirurgicală în locurile aglomerate?

Suntem în plin sezon de viroze respiratorii, dar și în mijlocul unei epidemii de gripă, astfel că medicii recomandă evitarea locurilor aglomerate.

Însă, uneori este imposibil evitarea completă a locurilor aglomerate, mersul la serviciu, la școală, cumpărăturile la supermarket, toate acestea sunt locuri în care putem contacta viroze.

Medicul Vasi Rădulescu, cunoscut pentru postarile sale în mediul online, dar și pentru cele două cărți scrise, a precizat, pe contul său de Facebook, câteva reguli de care să ții cont, despre masca de protecție, despre viroze și viruși.

”Circulă pe internet tot felul de sfaturi privind purtarea măștilor în gripă. Unii spun să le pui pe o parte dacă ești sănătos și pe alta dacă ești bolnav. Ca să nu cădem iar în fake news și informații fără noimă, trebuie să discutăm puțin despre aceste măști.



La ce sunt bune? Cele mai multe sunt de uz chirurgical și împiedică particulele lichide să ajungă dintr-o parte în alta (dinspre echipa operatorie spre câmpul operator care trebuie să fie steril, dar și invers, pentru că sar sânge sau alte lichide). Există și măști cu filtre performante care au capacitatea de a stopa mai multe tipuri de substanțe.







Poate o mască simplă să oprească virusul? Nu. Virusul per se e foarte mic și ar trece lejer prin ochiurile materialului. Totuși, de la om la om, picăturile din respirație pot fi oprite. Și ele conțin virusul de regulă. Atenție mare și la mâini, să limităm contactul lor cu anumite suprafețe și să le spălăm cât mai des.



Cum se poartă masca? Cu partea colorată în exterior, cu banda specială pentru nas logic în zona nasului cu apăsare fermă, cu bărbia, gura și nasul acoperite, cu părțile laterale ale măștii cât mai bine lipite de obraji. NU se poartă DIFERIT! Nu procedați ca în sfaturile livrate pe internet de persoane neavizate care spun că trebuie să fie cu albul în interior când ești sănătos și cu albul în exterior când ești bolnav.



Cât se poartă? O singură dată. Se manevrează cu grijă, se aruncă atunci când devine umedă.



Este eficientă masca? Ne vom spăla viguros pe mâini pentru protecție adecvată, pentru că masca nu reprezintă o metodă perfectă. Ne vom vaccina pentru a scădea drastic riscul de a face gripă. Vom sta acasă dacă suntem bolnavi. Cele mai multe măști nici nu acoperă bine gura, nasul și mai ales părțile laterale și nu pot filtra eficient virusurile, dar pot limita transmiterile picăturilor de lichid din actul respirator, din tuse sau strănut. Totuși, trebuie să știți că nu există nicio recomandare oficială pentru purtarea acestor măști în gripă! Nu sunt incluse în vreun protocol strict de protecție. Depinde de fiecare cum decide să se protejeze în plus și numeroase studii au arătat efecte benefice.



Ce mască alegem? Este mai bună una de tip trunchi de con care manșonează bine relieful feței. Este mai bună una cu filtru special. Dar chiar și măștile simple pot oferi protecție în plus, așa că pot fi purtate.



Este rușinos să purtăm mască? Nu. Trebuie să avem grijă de noi și de ceilalți. Fără etichetări și stigmatizări. E mai important însă ca cei bolnavi să stea acasă, ca în epidemie să stăm mai departe unul de altul în zonele publice, să ne vaccinăm, să ne spălăm pe mâini, să tușim în cot, să identificăm prompt simptomele, să apelăm la medic la nevoie.



Reținem de aici: să deținem informație corectă, să nu credem și distribuim ușor orice, să știm cât de importante sunt celelalte măsuri, să avem grijă de noi și de ceilalți, să stăm acasă dacă suntem bolnavi.”, a scris medicul pe Facebook.