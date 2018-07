Eroul Croației strigă "Glorie Ucrainei!" după victoria cu Rusia și stârnește un uriaș scandal

Într-un scurt video, apărătorul de 29 de ani legitimat la Beşiktaş, aflat lângă Ognjen Vukojevic, fost jucător şi actual scouter al lui Dinamo Kiev, formaţie la care a evoluat şi Vida până la începutul acestui an, a dedicat victoria ucrainenilor, scrie Digisport.ro. Dar nu s-a oprit aici.

Vida a strigat "Glorie Ucrainei!", numele unui cântec al armatei ucrainene şi al naţionaliştilor care se opun cererilor teritoriale ale Rusiei. "Această victorie este pentru Dinamo şi pentru Ucraina", a completat Vukojevic.

Imaginile au fost difuzate la TV în Rusia şi, evident, nu au fost bine primite de public. Reacţiile l-au determinat pe fundaşul croat să explice că totul s-a dorit a fi doar o glumă.

Potrivit The Sun, care a solicitat un punct de vedere al FIFA legat de acest incident, forul mondial investighează cazul şi va lua o decizie în următoarele zile. În ceea ce priveşte folosirea de sloganuri politice, regulamentul disciplinar prevede o suspendare de două meciuri şi o amendă minimă de 5.000 de franci elveţieni.

Croatian defender Vida and former Dynamo Kyiv player, gives the "Glory To Ukraine" greeting after victory over Russia pic.twitter.com/kUHRze9gBn https://t.co/I2r3kJ2Rq3 #WorldCup