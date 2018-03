eMAG. Ziua marilor reduceri la saltele. Prețuri foarte mici la modelele ortopedice

Marea campanie Stock Busters, desfășurată de cei de la eMAG, continua! În cadrul ultimelor reduceri de sezon intră milioane de produse din toate categoriile: gadgeturi, electronice, gaming, auto, climatizare, electrocasnice, fashion, jucării, cărți și multe alte suprize care vă așteaptă pe site.

Dacă v-am stârnit curiozitatea puteți afla detaliile noii campanii pe site-ul eMAG.ro.

Astăzi este ziua marilor reduceri la saltelele ortopedice și am făcut și noi o selecție a celor mai vândute produse. Iată care este oferta:

Saltea Therapia Medical Bio Memory 14+2

Importatorul Previ pune la dispoziția celor de la eMAG salteaua ortopedică cu memorie și potrivită pentru un pat cu dimenisunile de 160X200 de centimetri. Oferta conține și 3 produse resigilate cu prețul scăzut considerabil. Găsiți salteaua, cu reducere de 65%, pe site-ul marelui retailer.



Saltea Green Future, Lavanda Therapy 14+2

Cei 46% discount contează atunci când doriți să cumpărați o nouă saltea, iar acest model dispune de un preț scăzut. Dimensiunile sale sunt de 160X200 de centimetri, este umplută cu un gel care memorează greutatea corpului și este prietenoasă cu aceia dintre dumneavoastră care au probleme cu spatele. Salteaua Green Future care s-ar traduce prin viitor verde și are o reducere de 46%. Detalii despre model AICI.



Saltea superortopedica GREEN FUTURE Viva

Un alt model superortopedic, după cum spun producătorii este salteaua cu dimenisunea de 180x200 centimetri, care, datorită suprafeței structurate are acel effect de micro-masaj. Vă puteți convinge de caracteristicile produsului, redus astăzi cu 40% pe site-ul eMAG.



Saltea Super Ortopedica Black Line Dual Confort 14+2

Am ales și un model potrivit pentru o singură persoană, cu o dimensiune de 140X200 de centimetri, ce are inclusă o husă antibacteriană. Produsul îl găsiti în Campania Stock Busters pe emag.ro cu o reducere de 36%.



Saltea Moonway Memory 15+3

Știați că o saltea trebuie să aibă ventilație? Aerul nu permite umidității accumulate pe timpul nopții să rămțnă în fibre și astfel nu există riscul mucegaiului. Modelul Moonway este orthopedic, are o dimensiune de 90X200 de centimetri și are un super preț scăzut cu 39%. O găsiți AICI.



Saltea ortopedica Ted Dreamline

Un alt model de saltea care pe noi ne-a inspirat în alegerile făcute este Ted Dreamline, ce are în aceste zile un discount de 45%. Detalii despre saltea aflați de la magazinul online AICI.





Saltea Ortopedica Lavanda Therapia Medical Bio Memory 14+5

Încă o dată producătorul Previ este prezent pe site-ul emag.ro cu salteaua ortopedică, cu spumă de memorie, tratată cu lavandă pentru un somn odihnitor și potrivită pentru un pat dublu. Pe site mai există un alt produs resigilat, cu un preț mai mic, iar modelul prezentat are 53% reducere.Vă puteți convinge accesând campania Stock Busters a marelui retailer online AICI.



Saltea ortopedica rotunda Lux Elvila

Dacă dețineți un pat rotund, atunci știți cât de greu este să găsiți o saltea potrivită. Cei de la eMAG au adus un model chiar și orthopedic cu diametrul de 200 de centimetri. Detalii despre preț și caracteristici găsiți AICI.



Salteaua Dragostei Love Modella

Se poartă saltelele cu inimoare! Love Modella este formată din zeci de inimoare alb cu roșu, o saltea tocmai bună de dezvelit, confortabilă, și pe deasupra este și ortopedică. O puteți găsi în Campania Stock Busters cu 66% reducere la eMAG.



Saltea Eco Fresh

Cele 5 Zone de confort ale saltelei Eco Fresh vă vor determina să alegeți acest model. Pe noi ne-a cucerit. Este ortopedică, anatomică, are husa tratată cu aloe vera și este antiacarieni. O minunăție de avut în casă, cu o dimensiune potrivită pentru patul din dormitor cu 180x200 de centimetri. Pe site-ul emag.ro o găsiți acum cu un discount de 39%.





