eMAG Weekend prelungit – Surpriza mare din partea celui mai mare retailer online din Romania

eMAG face o surpriza mare pasionatilor de cumparaturi. Pentru ca astazi e zi libera pentru cei mai multi romani, eMAG prelungeste si promotia Weekend Superstars.

eMAG – Lista completa a reducerilor din promotia Weekend Superstars poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Weekend Superstars este o promotie foarte avantajoasa care coboara si mai mult reducerile cu ocazia weekendului prelungit care e peste Romania. Cel mai mare retailer online din Romania a decis sa prelungeasca cu o zi preturile reduse cu pana la 40%.

eMAG Weekend prelungit – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Am ales pentru voi in acest articol spuma spumelor promotiilor dintre ofertele de la eMAG, iar cea mai avantajoasa oferta ni se pare cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S7. Pretul telefonului e redus cu 37%, beneficiaza de o garantie inclusa de 24 de luni, are memorie de 32GB si oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Samsung

Cea mai buna oferta ce merita cumparata chiar in acest moment de la eMAG pentru un televizor este cea pentru modelul Samsung. Acest televizor are toate functiile smart disponibile, are conectivitate la internet si acces la platforme video online precum Netflix, Youtube, HBO GO sau chiar Facebook, diagonala sa este de 100cm si rezolutia e de 4K ULTRA HD. Ce poti sa-ti mai doresti de la un asemenea televizor decat o reducere de la eMAG de 22% pe care o gasesti chiar AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G6

Laptopurile produse de catre cei de la Hp sunt renumite pentru calitatea lor extraordinara, durabilitate si preturi bune. Nici configuratiile nu lasa de dorit, iar oferta pe care v-o recomandam noi este chiar accesibila pentru orice buzunar. E vorba de un laptop model HP 250 G6 ce e dotat cu un procesor Intel Core i3 ce are o frecventa de pana la 2GHZ pe o arhitectura Skylake, display cu diagonala de 15.6 inch, 4GB memorie, 500 GB spatiu de stocare si unitate optica DVD-RW inclusa. Placa video este una integrata Intel HD Graphics 520. Oferta eMAG cu reducere de 33% poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Samsung

Cel mai bun si mai renumit producator de electronice si electrocasnice care s-a consacrat la nivel mondial dar si in Romania este cu siguranta Samsung. Masina de spalat rufe de la Samsung va asigura astfel ca e una de cea mai buna calitate si are tehnologia cea mai performanta si mai durabila. Masina are capacitate de umplere a cuvei de pana la 8KG, este un model EcoBubble care protejeaza rufele, are 1200RPM, face parte din clasa energetica A+++ si are o latime standard de 60cm. Oferta cu 38% reducere de la eMAG doar in acest weekend prelungit poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Incheiem prezentarea ofertelor cu o reducere mare si 5 ani garantie pentru combina frigorifica de la Arctic, producatorul nostru autohton cu care ne mandrim. Frigiderul de la Arctic are doua usi, 262l volum de depozitare pentru alimente si o inaltime de 171cm. In plus, frigiderul e dotat si cu functia speciala fast freeze zone, dar si garden fresh care va ajuta sa pastrati alimentele proaspete o perioada mai indelungata, functie XXL Bootle pentru sticle mari si multe alte beneficii. COmbina face parte din clasa energetica A+ si are reducere de pret de 37% pe care o gasiti in oferta eMAG de AICI.