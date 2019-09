eMAG - Televizoare cu diagonala mare la care sa vezi meciul Romania - Spania

eMAG – Lista tuturor ofertelor de televizoare cu diagonala peste 126cm si preturi sub 1.500 de lei poate fi consultata AICI.

eMAG – Televizor Star Light

Toti cunoasteti producatorul Star Light care are preturi excelente pentru o multime de electronice si electrocasnice. Ei bine, de la acest producator vine si cel mai ieftin televizor cu diagonala de peste 126cm. Televizorul are rezolutie Full HD si un pret cu 550 de lei mai ieftin pe care il gasiti AICI.

eMAG – Televizor Magla

Continuam cu o oferta aproape la fel de avantajoasa de la un producator mai putin cunoscut: Magla. Televizorul produs de Magla are un pret foarte avantajos, ofera o garantie de 12 luni si in plus, impresionant e ca televizorul are toate functiile smart disponibile si posibilitatea de a fi conectat la internet. Televizorul are 127cm diagonala si rezolutie FULL HD. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Vision Touch

Continuam cu o alta oferta avantajoasa ce are o reducere record pentru aceasta promotie de 25%. Televizorul e produs de Vision Touch si are ecran de tip LED, foarte rezistent si cu diagonala de 127cm. Televizorul reda imagini impecabile la rezolutie FULL HD. Oferta completa de la eMAG poate fi consultata AICI.

eMAG – Televizor Star Light

Revenim la brandul Star Light pentru un televizor ceva mai complex. Acest model de la Star Light are o diagonala tot de 127cm, reda imagini Full hd SI are toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet si poate sa redea video de pe platforme precum hbo go si netflix. Televizorul foloseste sisteul de operare Android iar pretul cu mare reducere de la eMAG poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor NEI

Incheiem cu un brand foarte vechi in domeniu care dintotdeauna a practicat preturi accesibile. E si cazul acestui model de televizor de la NEi ce are diagonala impresionanta de 139cm si reda imagini Full HD. Toate detaliile ofertei foarte avantajoase pot fi gasite AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Samsung 3D Smart

Televizorul Smart 3D LED Samsung are toate funcțiile unui televizor inteligent, amabalajul original este desfăcut și prezintă câteva zgârieturi fine pe carcasă, însă are o reducere de 500 de lei. Televizorul are o diagonală de 138 cm și rezoluție Full HD.

Prețul complet este AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Smart 3D LED Samsung

Televizorul Smart 3D LED de la Samsung are o diagonală de 101 cm și rezoluție Full HD și acum are o ofertă foarte bună de la eMAG. Prețul produsului resigilat poate fi consultat AICI.

eMAG Televizoare resigilate – LED Smart 3D Panasonic

Un alt model de televizor cu o configurație de excepție este LED Smart 3D Panasonic cre pe lângă diagonala generoasă de 123 cm este dotat și cu o rezoluție de o claritate incredibilă 4K Ultra HD. Prețul produsului este disponibil AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Philips LED Smart TV

Acest televizor are toate funcțiile unui televizor inteligent, poate fi conectat la internet, USB, HDMi. Televizorul are o diagonală de 139 cm și rezoluție de excepție 4K Ultra HD. Prețul produsului resigilat poate fi consultat AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Smart 3D LED LG

O reducere de peste 1.000 de lei înregistrează acest model de televizor Smart 3D LED de la LG care are o diagonală de 119 cm și rezoluție Full HD. Puteți consulta oferta AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Televizor Smart 3D LED Sony

Televizorul Smart 3D LED Sony este un model de excepție ce devine acum mult mai accesibil după reducerile foarte mari de la eMAG. Produsul resigilat înregistrază un discount uriaș pentru un asemenea model de televizor cu diagonală de 123 cm și rezoluție Ultra HD 4K. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Televizor Smart 3D LED Samsung

Un alt model de la Samsung ce are dimensiuni ceva mai reduse și preț foarte mult diminuat este Smart 3D LED cu diagonală de 116 cm și rezoluție Full HD. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG Televizoare resigilate – Televizor LED Smart Samsung

Unul dintre cele mai bune televizoare de pe piață din acest moment este modelul LED Smart de la Samsung 55JU6410. Acest televizor are o rezoluție de 4K Ultra HD și diagonală extrem de generoasă de 138 cm.

Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Televizoare resigilate – LED Smart TV 3D Philips

Televizorul LED Smart TV 3D Philips are o diagonală de 122cm și rezoluție Full HD. Prețul acestui model este redus cu peste 1.000 de lei și poate fi consultat AICI.

