eMAG - Sunt ultimele ore de Electro Super Sale

eMAG incheie in foarte scurt timp promotia Electro Super Sale.

eMAG – Toata lista cu oferte si preturi de la promotia Electro super sale poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG incheie in curand o promotie foarte interesanta cu reduceri de pana la 45% pentru o multime de categorii de produse, printre care masinile de spalat rufe, aparatele frigorifice, incorporabilele, aragazurile si aparatele de gatit, masinile de spalat vase, aparate de climatizare si incalzire dar si de ingrijirea locuintei si tesaturi, aparate de bucatarie si de preparearea cafelei si a bauturilor si aparate de ingrijire personala.

eMAG – Masini de spalat rufe

Prima categorie care e vizata de reducerile mari de pana la 45% din cadrul promotiei eMAG Electro Super Sale este cea a masinilor de spalat rufe. Aici sunt sortate ofertele in functie de capacitatile si functiile masinilor de spalat, gasiti atat cateva oferte cu reduceri mari in subcategoria de Best Sellers, dar si masini cu capacitate de spalare intre 5-6kg dar si peste 7kg, gasiti atat masini verticale cat si unele dotate cu uscator de rufe. Toate ofertele sunt AICI.

eMAG – Aparate frigorifice

Oferte bune de tot printre aparatele frigorifice, se regasesc reduceri de preturi de 45% la eMAG pentru combine frigorifice clasice, dar si pentru cele de tip Side by Side, frigidere, congelatoare, lazi frigorifice, vitrine frigorifice si aparate frigorifice incorporabile. Pe toate le puteti studia AICI.

eMAG – Incorporabile, aragazuri si aparate de gatit

O categorie clasica de produse din oferta eMAG pentru incorporabile si aragazuri. Preturile se apropie de foarte multe ori de maximul de reducere de 45%, aveti o multime de pachete promotionale ce includ cuptor si plita incorporabile, cu reduceri mari speciale, in categoria de best sellers. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Masini de spalat vase

Continuam cu masinile de spalat vase care se regasesc in bucatariile romanilor in numar destul de mic, desi acum preturile la eMAG au scazut foarte, foarte mult. Puteti achizitiona masini de spalat vase cu 40% reducere chiar acum in oferta eMAG, e vorba de un model Whirlpool, dar gasiti si alte branduri care produc la preturi la fel de bune. Gasiti atat modele incorporabile care se pot integra in mobilierul de bucatarie, cat si masini independente care pot fi amplasate oriunde. Detaliile ofertelor sunt AICI.

eMAG – Climatizare si incalzire

Oferte bune si in categoria de climatizare si incalzire, de la aparate de aer conditionat la centrale termice, toate sunt vizate de reduceri importante de la eMAG. Ofertele pot fi gasite in lista publicata de eMAG AICI.

eMAG – Ingrijire locuinta si tesaturi

Categoria asta are 2 mari atuuri pentru a fi vizitata si pentru a face cumparaturi de aici. In primul rand, este una dintre categoriile cu cele mai mari reduceri de preturi, o multime de oferte ce ating pragul de 45% discount din promotia eMAG Electro Super Sale. In al doilea rand, nu exista moment mai potrivit sa achizitionati electrocasnice care sa va ajute la ingrijirea locuintei, acum cand vine primavara si toata lumea face curatenie generala in casa. Oferte bune se gasesc pentru aspiratoare fara sac, aspiratoare cu sac, aspiratoare cu spalare si filtrare prin apa, aspiratoare verticale, multifunctionale si roboti de aspirare, statii de calcat, fiare de calcat si masini de cusut. Oferta completa poate fi gasita AICI.