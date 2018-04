eMAG Stock Busters - Ultimele ore din cea mai mare promotie de lichidare de stocuri

eMAG Stock Busters este o campanie de lichidare de stocuri pentru cel mai mare retailer online din Romania. Campania aduce 50% reduceri pentru mii de produse pentru doar cateva ore ramase.

eMAG Stock Busters – Lista completa a produselor aflate la lichidare de stocuri cu preturile reduse la 50% poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Telefoane Tablete Gadgeturi

Prima categorie de produse pe care v-o prezentam este cea a telefoanelor, tabletelor si gadgeturilor in general. Desigur, cele mai cautate sunt telefoanele mobile. Pentru ele gasiti o multime de oferte foarte bune si avantajoase cu preturi excelente, chiar si iPhone-urile au discounturi semnificative. Va recomandam in special iPhone 8 si iPhone 7. Toate preturile listate pentru telefoane mobile, acumulatori externi, accesorii telefoane mobile, tablete, smartwatch-uri si bratari fitness, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, ochelari vr, huse si folii de telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii tabelte, accesorii smartwatch si bratari fitness dar si tigari electronice, pe toate le gasiti AICI.

Televizoare, electronice, auto si gaming

Continuam cu a doua cea mai cautata categorie de produse de la eMAG Stock Busters. Vorbim desigur despre televizoare. EI bine, fata de telefoanele mobile, la televizoare gasiti reduceri mult mai mari. Modelele sunt diversificate, pentru toate custurile preferintele si buzunarele. Gasiti atat diagonale mici, cat si foarte mari, rezolutii 4k sau functii smart. Pe langa lista de televizoare, va recomandam sa mai aruncati o privire si peste preturile de la accesoriile TV, videoproiectoare, accesorii, home cinema si audio hifi, ebook readere si audio portabile, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si eletronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule electrice dar si filme si muzica. Ofertele le gasiti AICI.

Laptopuri, IT, Birotica si papetarie – eMAG Stock Busters

Continuam aventura noastra printre ofertele de la eMAG Stock Busters si ne oprim si poposim cateva minute la cele pentru laptopuri, IT, Birotica si papetarie. Aici gasiti nu doar configuratii foarte puternice de laptopuri, cat si dekstopuri PC, monitoare, gaming pc, componente pc, periferice pc, periferice gaming, imprimante si scannere, retelistica, ups-uri, software, accesorii laptop si birotica si papetarie. Ofertele detaliate pot fi studiate AICI.

Electrocasnice mari si climatizare

Trecem la partea grea a reducerilor, acolo unde discounturile sunt cele mai mari, produsele sunt cu adevarat importante si utile: electrocasnicele mari. La aceasta categorie din promotia Stock Busters de la eMAG gasiti si o subcategorie Best Deals electrocasnice mari unde sunt cele mai bune oferte care se epuizeaza rapid. Printre ele sunt vizate masinile de spalat rufe, uscatoarele de rufe, combine frigorifice, frigidere, side by side, lazi frigorifice si congelatoare, incorporabile, masina de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, aparate de aer conditionat si climatizare. Lista ofertelor cu reduceri sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Mobila si Casa

Si la aceasta categorie de produse Mobila si Casa cei de la eMAG ne-au pregatit o selectie suprinzatoare, crema cremelor ofertelor: best deals. Aici o sa gasiti cele mai bune oferte pentru mobilier si accesorii de gradina, mobilier casa, saltele, perne si pilote, mobilier birou, articole pentru bucatarie, servirea mesei, lenjerii de pat, paturi, halate, covoare si decoratiuni, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi curatenie, mopuri si galeti, dar si detergenti si produse de intretinerea casei. Ofertele sunt AICI.

Ingrijire personala, Parfumuri si cosmetice

Trecem la categorii de produse din ce in ce mai subtile, mai nisate, dar care studiate cu atentie au reduceri mai mari ca niciodata. La lichidarile de stoc de la eMAG se gasesc foarte multe oferte de epilatoare, aparate de ras si tuns, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, dar si produse de igiena dentara, articole de sanatate si wellness, parfumuri de femei si de barbati, produse de ingrijirea parului si hairstyling, ingrijirea tenului si a fetei, machiaj si unghii, igiena si ingrijirea corpului. Ofertele complete si detaliate le gasiti AICI.

Bricolaj si petshop la eMAG Stock Busters

Lichidarile astea de stocuri de la eMAG vin cu surprize mari la preturile pentru bricolaj si petshop. Puteti achizitiona cu reduceri de pana la 50% atat produse de gradinarit, unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, echipamente sanitare, articole de iluminat si electrice, cat si hrana pentru animalele de companie sau accesorii. Ofertele detaliate le gasiti AICI.

Carti, jucarii si articole pentru copii

Tot la lichidarea de stocuri de la eMAG gasim oferte foarte bune pentru scutece, cosmetice pentru copii, hrana si accesorii hranire, scaune auto si carucioare, articole pentru camera copilului, articole de sanatate si monitorizare, jucarii de exterior, jucarii pentru bebelusi, seturi de constructii, jocuri de societate si puzzle, papusi, plusuri si masinute, jucarii creative si cel mai important: carti. Toate sunt afisate cu pretul la reducere eMAG AICI.

eMAG Stock Busters Fashion si sport

Ultima, dar nu cea din urma categorie este cea a produselor fashion si sport. In aceasta categorie de produse de la eMAG gasiti si oferte best deals, cele mai bune ceasuri, genti, accesorii atat pentru barbati cat si pentru femei, dar si articole de imbracaminte si incaltaminte. Foarte bune preturi au si articolele de incaltaminte sport, trolere, rucsacuri, genti, biciclete, trotinete si skateboard, camping si drumetie, sporturi de exterior, sporturi de interior si aparate fitness. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG – Sistem Desktop Serioux Multimedia C5

Trecem la un alt brand ce produce desktopuri, este vorba despre Serioux. Oferta pentru sistemul Desktop Serioux Multimedia C5 este una foarte buna, sistemul fiind dotat cu procesor Intel Core i3 de 3.6 Ghz Skylake, 8GB RAM DDR4 si un spatiu de stocare extrem de generos de 1TB HDD. Restul detaliilor dar si pretul foarte avantajos, le gasiti AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Lenovo IdeaCenter

Reducere de 23% pentru sistemul desktop PC Lenovo IdeaCenter 300 care e dotat cu procesor Intel Pentium de 1.6Ghz. Procesorul e construit pe o arhitectura Braswell, are 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, are in componenta sa si o unitate optica de tip DVD-ROM, dar si placa video nVidia GeForce foarte performanta. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – PC HP 280 G2

De la HP va prezentam o prima configuratie foarte avantajoasa ce cuprinde un procesor Intel Core i3 cu o frecventa de 3.7 Ghz Skylake. Acest desktop HP 280 G2 Minitower are memorie de 4GB, 500 GB spatiu de stocare si unitate optica DVD-RW. Placa video a configuratiei este Intel HD Graphics, iar la achizitionare primiti cadou un mouse si o tastatura. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Desktop PC HP EliteDesk 800

Ultima configuratie pe care v-o prezentam este tot de la HP si este cea mai puternica dintre cele prezentate mai sus. Sistemul Desktop PC HP EliteDesk 800 G2 Tower e dotat cu procesor Intel Core i3 ce are 3.7 Ghz, Skylake, 4GB memorie, 500 GB spatiu de stocare si vine cu sistemul de operare Windows 7 Pro preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Desktop PC Lenovo IdeaCenter 300

Primul sistem desktop pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol este produs de Lenovo, face parte din gama Idea Center 300 si e dotat cu procesor Intel Core i3. Frecventa procesorului este de 3.6 Ghz pe o arhitectura Skylake, are 8GB, 1 TB spatiu de stocare, unitate optica de tip DVD-RW, placa video nVidia GeForce GTX 750 de 2GB si o reducere de 32%. Oferta completa cu toate detaliile o gasesti AICI.

eMAG – Mini PC Acer M1 601

Continuam prezentarea ofertelor cu un desktop MINI PC de la Acer care are ca principal avantaj, dupa cum ii spune si numele, dimensiunea foarte redusa, insa si o configuratie puternica: procesor Intel Celeron de 1.6 Ghz, 2GB si 32GB spatiu de stocare eMMC, placa video Intel HD Graphics si sistemul de operare Windows 10 preinstalat. Oferta cu reducere o gasiti AICI.

eMAG – Sistem desktop PC HP

Primul model de desktop pe care vi-l recomandam de la eMAG este un sistem desktop PC de la HP, modelul 280 G1 MT. Acest model costa sub 2.000 de lei la eMAG si are un procesor Intel Pentium Dual Core cu frecventa de 3.2 Ghz. Memoria desktopului este de 4GB iar spatiul de stocare de 500 GB. In plus, laptopul are dotarea de DVD-RW, sistemul de operare original preinstalat Windows 8.1 Pro si placa video Intel HD Graphics. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell OptiPlex 3020 MT

Alt dekstop de la eMAG foarte puternic, ideal pentru gaming este sistemul Desktop PC Dell OptiPlex 3020MT care e dotat cu procesor Intel Core i5 cu frecventa de 3.3 Ghz. Acest procesor este construit pe o arhitectura Haswell, configuratia are 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. Desktopul vine cu sistemul de operare Ubuntu preinstalat. Detaliile despre placa video si pretul intregii configuratii pot fi gasite AICI.

eMAG – Sistem Desktop Asus K31

Sistemul Desktop Asus K31 CD RO021D are o configuratie foarte puternica pentru un pret sub 2.000 de lei. Procesorul este produs de Intel, modelul I3 6100 cu frecventa de 3.7 Ghz pe arhitectura Skylake. Memoria este de 4GB si spatiul de stocare ajunge la 1TB. Placa video cu care este dotat acest laptop este nVidia GeForce GT 730 de 2GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Acer Aspire XC 705

eMAG are o oferta excelenta pentru sistemul desktop PC Acer Aspire XC 705. Sistemul include un procesor Intel Core i3 4150 cu frecvente de 3.5 Ghz Haswell, 4GB memorie, 1 TB spatiu de stocare de 1 TB, unitate optica DVD RW si o placa video foarte puternica, ideala pentru gaming, nVidia GeForce GT 720 de 2 GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - PC Serioux

Un brand poate mai putin cunoscut care produce desktopuri este Serioux, insa configuratia urmatoare prezinta un raport calitate pret imbatabil. Sistemul are procesor Intel Core i5, memorie 4GB HDD de 1TB si placa video cea mai importanta pentru un pasionat de jocuri pe calculator nVidia Ge Force. Toate detaliile si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG – All in One Asus

Sistemul Desktop PC All In One de la Asus are un procesor Intel Core i3, memorie de 4GB si un HDD de 1TB. Acest sistem include o placa video produsa de Intel si vine fara sistem de operare preinstalat. Pretul are o reducere de 4% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Maguay

Ultimul desktop pe care vi-l prezentam de la eMAG si care costa sub 2.000 de lei este produs de Maguay, un brand mai putin renumit insa cu o configuratie foarte buna: procesor Intel Core i3, memorie 4GB si HDD de 1Tb. Placa video este GeForce GTX 750 TI, iar pretul configuratiei complete poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat rufe Whirlpool

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru o masina de spalat rufe foarte performanta ce costa sub 1.000 de lei, deci poate fi achizitionata cu un buget mediu, iar raportul calitate/pret e unul extrem de avantajos. Masina de la Whirlpool face parte din clasa energetia A+++, are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare, 1200 RPM si are si functie 6th sense colours. Oferta include un discount de 34% pe care il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Hansa

eMAG Stock Busters vine cu o oferta excelenta de lichidare de stoc pentru o combina frigorifica performanta de la Hansa. Aceasta combina are reducere de pret de 47%, un adevarat record pentru acest produs. Combina face parte din clasa enegetica A+, are congelator, e dotata cu doua usi, iar volumul de depozitare pentru alimente este de 293l. Combina are inaltime de 185cm, iar discountul de 47% poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Side by side Beko

Trecem la un alt capitol de reduceri, frigiderele de tip side by side care sunt cele mai cautate acum. Modelul pe care noi il recomandam este de departe cel mai avantajos si de buna calitate. Frigiderul side by Side de la Beko face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 179cm si un volum de depozitare pentru alimente de 544l. Oferta completa include un discount de 38% care poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat vase incorporabila WHirlpool

Desi la noi in tara bucatariile sunt in foarte mica proportie dotate cu masina de spalat, noi va recomandam un asemenea produs electrocasnic la pret avantajos. Masina de spalat vase de la Whirlpool este foarte buna, beneficiaza de transport gratuit la achizitionare, este incorporabila in mobilierul de bucatarie si are o latime de doar 45cm, fiind model SLIM. Capacitatea masinii este de a spala pana la 10 seturi simultan si are 6 programe diferite, iar clasa energetica din care face parte este A+. Oferta detaliata si discountul de 31% pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Aragaz Hansa

O ultima oferta de electrocasnic mare pe care o recomandam este cea pentru aragazul Hansa. Aragazul este unul electric, functioneaza cu 4 arzatoare, cuptor electric, functie de grill, latime de 60cm standard si o reducere impresionanta si rar intalnita de 45%. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor LED Samsung

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un televizor de dimensiuni reduse, dar cu tehnologie foarte performanta si cu o calitate desavarsita de la eMAG. Televizorul Samsung are diagonala ecranului de 80 cm, reda imagini HD si pretul sau beneficiaza la lichidarea de stoc de la eMAG de reducere de 38%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Televizor Curbat Smart Samsung

Ramanem in zona producatorului Samsung care este unul de exceptie, insa trecem la un alt nivel, un alt display. Vorbim despre o diagonala mare de 123cm care reda imagini impecabile de rezolutie 4K ULTRA HD, cea mai buna rezolutie de pe piata. Televizorul are ecran de tip LED care este curbat pentru o experienta de vizionare exceptionala. In plus, televizorul are toate functiile smart disponibile si o reducere de pret de 123cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Televizor LED Horizon la lichidare de stoc eMAG

Una dintre cele mai mari reduceri de pret pentru televizoare este pentru modelul Horizon ce are rezolutie 4K si o diagonala de 108cm. Televizorul beneficiaza doar la lichidare de stoc de o reducere impresionatna de 47%. Oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Smart Panasonic

In ziua de astazi, poate cea mai importanta functie a unui televizor este disponibilitatea de conectare la internet. Motivul e unul foarte simplu, in ziua de azi serviciile de tip Netflix sau HBO Go sunt foarte importante pentru consumul de continut si incep sa depaseasca chiar posturile TV. Ei bine, acest televizor de la Panasonic poate fi conectat la internet si ofera si o experienta de vizionare foarte placuta pe ecranul cu diagonala de 101cm si rezolutie 4K. Detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Samsung Curbat

Revenim la televizoarele Samsung si va prezentam un ultim model ce are ecranul curbat, cea mai noua tehnologie care imbunatateste experienta de vizionare si o transforma in ceva unic. Televizorul de la Samsung pe care vi-l recomandam in incheiere are de departe cel mai bun raport calitate/pret. Vorbim despre un ecran curbat, toate functiile smart disponibile, 138 diagonala ecranului si desigur cea mai buna rezolutie de pe piata: 4k ultra hd. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.