eMAG Stock Busters – Ultimele ore de promotie si ultimele preturi cu reduceri 50%. Top 14 oferte

eMAG Stock Busters se apropie cu pasi repezi de final, insa mai exista inca preturi reduse cu 50%.

eMAG Stock Busters este o promotie foarte avantajoasa care dureaza timp de 3 zile si 3 nopti, cu preturi reduse cu pana la 50%. Desi se apropie de final, am mai gasit inca 14 oferte cu discounturi de aproape 50% care nu s-au epuizat, insa sunt pe cale.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat rufe Sharp

Prima oferta pe care v-o recomandam are reducere de pret de 53% si stocul se epuizeaza rapid. Masina de spalat rufe de la Shar are o capacitate de incarcare de 9kg, 1000 RPM, functie de control touch LCD si face parte din clasa energetica A+++. Latimea masinii este una standard de 60cm iar pretul cu discount il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat 6th Sense Whirlpool

O alta oferta foarte avantajoasa pentru o masina de spalat este cea pentru 6th Sense Whirlpool. Aceasta masina de spalat costa mult sub 1.000 de lei dupa reducerea de 41% din cadrul eMAG Stock Busters, are o capacitate de centrifugare de 1000 RPM, capacitate de incarcare a cuvei cu 6kg rufe murdare, face parte din clasa energetica A++ si are un consum scazut de energie si in plus este dotata si cu display LCD pe care afiseaza programele. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Whirlpool

Whirlpool este unul dintre cele mai puternice, mai renumite si cu vechime branduri producatoare de electrocasnice de pe piata, astfel calitatea combinei frigorifice pe care v-o recomandam este garantata. In plus, pretul pentru aceasta oferta este redus la jumatate. Combina are doua usi, functie No Frost pentru a pastra alimentele proaspete un timp indelungat, spatiu de depozitare pentru alimente de 319l si face parte din clasa energetica A+. In plus, combina are functie 6th Sense si pe usa superioara are amplasat un dozator de apa. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Sharp

Continuam tot cu o combina frigorifica si tot cu un discount de exact 50%. Frigiderul Sharp este unul foarte simplu, de culoare alba, dotat cu doua usi si display pe usa superioara, inaltime de 186cm si un spatiu de stocare a alimentelor de 297l. Pretul exact si toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Camera video sport Smailo Play

Oferta exceptionala pentru camera video sport Smailo Play. Chiar daca nu este produsa de nu un brand renumit, calitatea camerei este garantata iar pretul este redus cu 50% la eMAG. Camera are functie wifi si filmeaza la rezolutie Full HD 1080p. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor Smart Samsung

Reducere record de 55% pentru televizorul de exceptie produs de Samsung. Acest televizor are display de tip LED, indeplineste toate functiile smart, poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din locuinta, diagonala ecranului este de 163cm si rezolutia la care reda imaginile este cea mai puternica din acest moment: 4k ultra hd. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Smart Samsung Curbat

Va prezentam o oferta chiar si mai puternica decat cea precedenta pentru un televizor de la Samsung. Acest model are ecranul curbat si ofera o experienta de vizionare exceptionala, diagonala sa este una foarte generoasa de 163cm si imaginile redate sunt la rezolutie 4K ULTRA HD. In plus, televiorul are disponibile toate functiile Smart. Pretul redus la jumatate poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Sistem desktop PC Lenovo IdeaCenter

Cu banii cu care ati putea cumpara un laptop cu o configuratie mediocra, aveti posibilitatea sa achizitionati un sistem desktop de exceptie ce face fata tuturor jocurilor actuale. Sistemul de la Lenovo pe care vi-l recomandam face parte din gama IdeaPad si e dotat cu procesor Intel Pentium de 1.6 Ghz Braswell, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Calculatorul mai este dotat si cu unitate optica si placa video nVidia GeForce. Oferta cu reducere de 40% o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Acest laptop se poate spune ca le are chiar pe toate: se poate transforma in tableta cu usurinta, configuratia sa este una foarte puternica si pretul beneficiaza de o reducere de la eMAG de 39%. Laptopul 2 in 1 de la HP e dotat cu procesor Intel Core i5 ce are frecventa de 2.3 Ghz si e construit pe o arhitectura Broadwell. Display-ul are o diagonala de 11.6 inch, este de mici dimensiuni, usor de transportat, are functie de toch screen care il ajuta sa se transforme intr-o tableta performanta. Laptopul e dotat cu 8GB memorie si 256GB SSD. Toate detaliile si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Acer Aspire

Va prezentam si o alta oferta pentru un laptop foarte ieftin de aceasta data, insa tot cu o configuratie puternica si o reducere de 36%. Laptopul Acer Aspire are procesor Intel Celeron N3350, memorie de 128GB SSD, 4GB DDR3 si reda imagini la rezolutie Full HD. Pretul cu discount poate fi vazut AICI.

eMAG Stock Busters – Tableta Akai

Va recomandam spre achizitie o tableta foarte ieftina si cu multe calitati. Pretul tabletei de la Akai este redus cu 37% in cadrul promotiei Stock Busters de la eMAG. Aceasta tableta are un procesor Cortex A7 cu frecventa de 1.2Ghz Quad Core, 1GB RAM si 8GB memorie flash si poate fi conectata la internet prin functia de WIFI. In plus, tableta e dotata cu sistemul de operare Android 4.2. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Tableta PC Chuwi hi10

Va prezentam si o tableta ceva mai puternica si de buna calitate, in ciuda faptului ca este produsa de un brand total necunoscut. Tableta PC CHuwi hi10 Dual Boot are un procesor InteL Atom, display de 10 inch, foarte generos si care reda imagini la calitate full hd, IPS Retina, 4GB memorie RAM si un spatiu de stocare de 64GB. In plus, aceasta tableta poate fi conectata la internet prin WIFI si foloseste atat sistemul de operare Windows 10 cat si Android 5.1, fiind foarte intuitiva si usor de utilizat. Pretul tabletei poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon Asus ZenFone Zoom

Reducere de 45% pentru telefonul mobil Asus ZenFone Zoom care e dotat cu o memorie generoasa de 64GB pe care puteti stoca o multime de fotografii, filmari si aplicatii. Telefonul poate fi conectat la internet de mare viteza prin intermediul functiei 4G, iar oferta pentru acest gadget o puteti consulta AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon Allview

Incheiem prezentarea ofertei cu un telefon mobil fabricat chiar in Romania de catre Allview, este vorba despre modelul P5 Pro care poate administra doua cartele SIM deodata, are memorie de 8GB si functie 4G, dar si o reducere foarte avantajoasa de 44%. Oferta este AICI.