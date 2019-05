eMAG Stock Busters – 7 laptopuri fantastice cu preturi ca de Black Friday

eMAG – Laptop 2 in 1 Acer One 10

Prima oferta cu care incercam sa va ademenim de la eMAG este pentru laptopul de la Acer care are o configuratie foarte buna, costa mult sub 1.000 de lei dupa o reducere de la eMAG de 38%, si poate fi transformat cu usurinta in tableta. Laptopul are procesor Intel Atom cu o frecventa de 1.44 Ghz, ecranul sau are o diagonala de 10.1 inch si e de tip IPS, e dotat cu touch screen si are 2GB memorie si 32GB spatiu de stocare de tip eMMC. Placa video este Intel Graphics si vine cu sistemul de operare Windows 10 preinstalat. Oferta completa o gasiti AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad cu 26% reducere la eMAG

Crestem calitatea tehnologiei si puterea configuratiei si ajungem la modelul de laptop Lenovo Ideapad, un laptop renumit pentru vanzari record. Acestmodel e dotat cu un procesor Intel Celeron N3350 ce are frecvente de pana la 2.4 Ghz, e dotat cu o memorie generoasa de 4GB iar spatiul de stocare pentru filme muzica si programe este de 500GB. Placa video a acestui laptop foarte avantajos e Intel HD Graphics. Pretul sau la reducere poate fi gasit AICI.

Laptop Acer Aspire 3

Oferta foarte buna si un pret putin peste 1.000 de lei pentur laptopul de la Acer. Acest laptop, modelul Aspire 3 este dotat cu procesor de tip AMD Dual Core A9 Series ce are frecventa de pana la 3.6 Ghz. Ecranul laptopului este unul generos, standard, de diagonala 15.6 inch ce reda imagini impecabile la rezolutie Full HD. Memoria sa e de 4GB si spatiu de stocare e foarte generos de 1TB. Sistemul de operare cu care vine preinstalat laptopul este Linux, dar acesta poate fi schimbat cu usurinta. Toate detaliile ofertei eMAG cu 35% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Laptop Asus

Un alt model de laptop Asus care e foarte avantajos este cel ce are in configuratia sa un procesor Intel Core i3 cu frecventa de 2.4 Ghz pe o arhitectura Kaby Lake. Laptopul are ecran standard de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB, placa video este una perfromanta de la Inte HD Graphics 620, iar sistemul de operare este Windows 10 licentiat. Modelul laptopului este Chocolate Black, foarte elegant. Oferta eMAG cu 18% reducere o gasiti AICI.

Laptop Dell Inspirion 5567 de la eMAG

Oferta foarte buna si pentru laptopul Dell Inspirion, modelul 5567 care e dotat cu cel mai puternic procesor de pe piata, e vorba despre un Intel Core i7 cu frecventa de 3.5Ghz, construit pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul cu care e dotat laptopul atinge o diagonala de 15.6 inch, rezolutie Full HD, memorie de 4GB si spatiu de stocare 1TB. In plus, laptopul e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW. Oferta completa cu toate detaliile si o reducere de 24% poate fi gasita AICI.

Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Dupa cum ii spune si numele, acest laptop e unul foarte...flexibil. El are o tastatura ce poate fi complet rabatata si se poate transforma intr-o tableta cu configuratie puternica. Laptopul are procesor Intel Celeron N3060 de pana la 2.48Ghz. Are dimensiuni reduse si e usor de transportat, diagonala ecranului sau fiind de doar 11.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Ecranul are si touch screen iar placa video este Intel HD Graphics. Sistemul de operare cu care ruleaza este Microsoft Windows 10 Home. Oferta eMAG include o reducere de 31% pe care o gasiti AICI.

eMAG Laptop HP Pavilion

Incheiem cu cea mai puternica si mai avantajoasa configuratie pe care am gasit-o in toata promotia Stock Busters de la eMAG. E vorba despre un laptop de la HP, model Pavilion ce e dotat cu cel mai puternic procesor de pe piata: Intel Core i7, ce poate atinge frecvente de pana la 4GHz si e fabricat pe o arhitectura Kaby Lake R. Ecranul laptopului are diagonala de 15.6 inch si reda imagini Full HD, fiind de tip IPS. Memoria e de 8GB, 256GB spatiu de stocare si o placa video GeForce 940MX de 2GB. Oferta completa de la eMAG o gasiti accesand URMATORUL LINK.