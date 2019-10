eMAG si Mihai Sora – Campanie extraordinara despre libertate

eMAG a dat startul unei campanii de promovare deosebita, emotionanta si care vorbeste despre libertate. Mihai Sora apare intr-un spot video in care vorbeste despre libertate.

eMAG – Toate detaliile campaniei impresionante

eMAG a lansat la inceputul lunii octombrie o noua campanie de promovare. Abordarea este insa una deosebita, atipica celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG vorbeste despre libertatea pe care oamenii o au in ziua de astazi, incepand de la cumparaturi. Puteti vedea imagini cu Mihai Sora in noul spot vorbind despre libertate.

Poate singurii in masura sa ne vorbeasca despre libertate sun chiar cei care si-au pierdut-o la un moment dat, motiveaza cei de la eMAG, intr-un comunicat de presa. Pentru ca ei stiu ca libertatea o pretuiesti cu adevarat abia dupa ce iti este luata.

‚Nobletea unei vieti omenesti este libertatea. Iar libertatea nu se mosteneste, se cucereste’, scria demult filosoful Mihai Sora. In anul in care Romania implineste 30 de ani de libertate, domnia sa ne-a facut onoarea nu doar sa ni se alature, ci sa ne si ghideze in acest demers, mai spun cei de la eMAG.

Si ne-a maiinvatat ceva: ca libertatea nu trebuie doar castigata. Ea trebuie pastrata. Si cum altfel sa o putem pastra, daca nu bucurandu-ne de ea in fiecare zi?

Cei de la eMAG marturisesc ca au inteles ce au de facut ascultand aceste sfaturi despre libertate si spera sa-si inspire si clientii sa se bucure de libertate si de alegerile pe care le fac in fiecare zi.

Iata cateva dintre noile concepte despre libertate ale celor de la eMAG:

- Ai libertatea sa comanzi ce vrei, de unde vrei si sa alegi ce-ti place din milioanele de produse din mii de categorii

- Ai libertatea sa platesti ramburs, online, cu cardul, prin ordin de plata eCREDIT, rate fara dobanda, cu cardul eMAG sau iTransfer

- Ai libertatea sa alegi modalitatea de livrare care-ti convine: la easybox, prin curier, ridicare din showroom sau de la oficiul postal

- Ai libertatea sa verifici daca ai primit exact ce ti-ai comandat

- Ai libertatea sa te razgandesti. Nu esti 100% multumit de ce ti-ai luat? Nicio problema. Returnezi simplu in 30 de zile

- Ai libertatea sa-ti protejezi produsele atat timp cat ai nevoie, prin Garantia Plus.

- Ai libertatea sa fii cat de sincer vrei. Ai comandat un produs? Scrie-ti parerea despre el.

- Ai libertatea sa contactezi retailerul la orice ora. La telefon sau online. Cum iti e mai bine