eMAG – Se schimba vremea! Ce se intampla din aceasta saptamana

eMAG are oferte foarte bune pentru aparatele de aer conditionat, motiv pentru care va recomandam sa va pregatiti: vine canicula.

eMAG – Lista tuturor aparatelor de aer conditionat disponibile la oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Chiar daca a fost o vreme mai mohorata in ultima saptamana si ploile ne-au dat mari batai de cap, incepand de saptamana asta se pare ca situatia se schimba si vin acele temperaturi de care ne era teama: caniculare.

Vara asta inca nu ne-a afectat prea tare, insa este lucru sigur ca nu scapam de temperaturile de peste 30 de grade. Inca este o perioada foarte buna pentru achizitionarea aparatelor de aer conditionat pentru care se gasesc oferte bune.

eMAG – Aparat de aer conditionat Star Light

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un aparat de aer conditionat de la Star Light. Acest aparat de aer conditionat e unul dintre cele mai avantajoase si e cel mai popular de la eMAG. aPARATUL ARE FUNCTIE iNVERTER, 12000 btu, face parte din clasa energetica A++, are display dar si kit de instalare incluse in pret. Oferta cu 25% reducere de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Tesla

Poate e un brand mai putin cunoscut, insa va asiguram de calitatea aparatului de aer conditionat de la Tesla. Acest aparat are o garantie de la eMAG de 36 de luni, dar si un discount de 30%. Aparatul face parte din clasa energetica A++, are filtru antibacterian, 12000 btu si kit de instalare inclus. Oferta eMAG este AICI.

eMAG – Aer conditionat Gree Bora

Ramanem tot in zona brandurilor mai putin cunoscute, dar acest lucru va asigura un pret mai mic pentru un produs mai puternic, iar garantia oricum o aveti inclusa in pret, asa cum e si in cazul aparatului de la Gree Bora. Acest aparat beneficiaza de 36 de luni garantie, face parte din clasa energetica A++ si are functiile speciale G10 Inverter, buton pentru Turbo, autodiagnoza si wifi. Oferta detaliata de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Aparat Samsung Triangle

Daca v-am prezentat o serie de aparate de la branduri mai putin cunoscute, iata ca vine randul acestui Samsung Triangle care e pur si simplu impecabil. E un aparat de aer conditionat puternic de 12000 BTU ce are smart wifi, easy filter plus, r32 si face parte din clasa energetica A++. Toate detaliile unei super oferte marca eMAG le gasiti AICI.

eMAG – Beko

Incheiem recomandarile noastre pentru produse de la eMAG cu un aparat de aer conditionat foarte popular printre clientii retailerului online: aparatul portabil de la Beko. Acest aparat are putere de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu afisaj LED si timer. Oferta detaliata o gasiti AICI.