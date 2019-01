eMAG Saptamana electrocasnicelor se apropie de final! Ultimele mari reduceri

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte avantajoasa de la cel mai mare retailer online care se desfasoara in general doar o data la o luna.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista cu toate ofertele poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor a debutat chiar astazi cu reduceri impresionante ce ajung chiar si la 45%. Am facut si noi o selectie si o prezentare pe scurt a principalelor categorii de produse care au reducerile cele mai apetisante, atragatoare si consistente din ofefrta si v-o detaliem mai jos:

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparate frigorifice

Aparatele frigorifice au preturi foarte bune in aceasta perioada, chiar inainte ca cele mai mari calduri din aceasta vara sa inceapa sa isi faca simtita prezenta. Sunt probabil ultimele mari discounturi pentru aparatele frigorifice, combine, frigidere, congelatoare si mai ales vitrine frigorifice. In perioada de vara aceste produse nu beneficiaza in general de mari reduceri, asa ca daca vreti sa faceti o achizitie, acum e momentul sa o realizati din lista de produse de la URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masini de spalat rufe

Masinile de spalat rufe au reduceri medii de 30% la eMAG in cadrul promotiei Saptamana electrocasnicelor. Masinnile de spalat aflate la reducere sunt impartite pe mai multe categorii: masini de spalat cu capacitate de 5-6kg, masini cu capacitate de peste 7kg, masini de spalat rufe cu usa verticala, masini care sunt dotate si cu uscator sau uscatoare simple. In plus, gasiti oferte foarte bune pentru cele mai cautate masini de spalat rufe, cele incorporabile in mobilier. Acestea sunt foarte cautate pentru a fi incluse in mobilierul de bucatarie si a salva o multime de spatiu intr-o locuinta mica. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Incorporabile, aragazuri si aparate de gatit

Trecem la o alta categorie de electrocasnice, de aceasta data necesare doar in bucatarie. O multime de oferte interesante sunt disponibile in pachete cuptor+plita sau plite incorporabile. Gasiti foarte multe preturi scazute chiar si cu peste 45% pentru hote, aragazuri, cuptoare cu microunde si bineinteles cuptoare cu microunde incorporabile. Ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masini de spalat vase

Este un lucru confirmat de statistici si foarte trist ca in locuintele din Romania masinile de spalat vase se regasesc foarte rar. Tocmai din acest motiv este prilej de bucurie ca preturile lor devin chiar si mai avantajoase in perioada promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor. Gasiti atat masini de spalat vase independente cat si incorporabile in mobilierul de bucatarie. Ofertele care incep de la preturi sub 1.000 de lei pot fi consultate AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Ingrijire locuinta

O noua categorie interesanta apare in promotia eMAG Saptamana electrocasnicelor: Ingrijire locuinta si tesaturi. Aceasta categorie de produse cu preturi reduse cu 45% cuprinde aspiratoare cu sac si fara, aspiratoare cu spalare si filtrare prin apa, aspiratoare verticale, multifunctionale si roboti de aspirare, dar si statii si fiare de calcat cat si, o mare surpriza, masini de cusut. Puteti consulta ofertele AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparate de bucatarie

Gama extrem de diversificata de electrocasnice mici necesare in bucatarie, care au preturi mici la eMAG. De la blendere si tocatoare, la mixere, roboti de bucatarie, masinin de tocat, storcatoare, espressoare automate si manuale, dar si cu capsule, pana la prajitoare de paine sau aparate de facut sandwich-uri pentru micul dejun, dar si alte aparate de gatit. Pe toate le puteti vedea AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparate de ingrijire personala

Tot din categoria electrocasnicelor mici, in promotia eMAG Saptamana electrocasnicelor sunt prinse si o serie de produse de ingrijire personala. Epilatoare, aparate de ras si tuns, placi de par si ondulatoare, perii si uscatoare de par dar si articole de sanatate si wellness, toate au reduceri de pana la 45%. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Articole de menaj

Iata ca eMAG Saptaman electrocasnicelor nu cuprinde doar electrocasnice ci si o serie foarte buna de produse de menaj. Tigai, oale si cratite dar si vesela, pahare si tacamuri, toate au reduceri impresionante ce depasesc in foarte multe cazuri 50%. Mai gasiti in oferta ustensile pentru gatit, mobilier pentru bucatarie si textile pentru bucatarie, mese de calcat, uscatoare, seturi de curatenie si detergenti. Ofertele sunt AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Climatizare

Ultima categorie de produse electrocasnice pe care v-o prezentam si care e disponibila in promotia eMAG Saptamana electrocasnicelor este cea pentru aparate de climatizare. Pe langa aparatele de aer conditionat care au oferte foarte bune ce se epuizeaza rapid, pentru ca temperaturile au inceput deja sa creasca foarte mult, mai avem o gama larga de aparate de filtrare aer, centrale termice, boilere dar si ventilatoare. Preturile lor sunt listate AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Arctic

O prima oferta pe care o supunem atentiei voastre este pentru combina frigorifica de la Arctic, producatorul romanesc de foarte buna calitate. Combina are o capacitate de depozitare de 262l, e dotata cu doua usi si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Arctic

Tot de la Arctic va recomandam si o alta oferta din Saptamana Electrocasnicelor de la eMAG. Este vorba de masina de spalat rufe ce are capacitate de incarcare a cuvei de pana la 5kg, forta de centrifugare atinge 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++, avand un consum slab de curent. Oferta completa cu 35% reducere o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase Beko

Masina de spalat vase de la Beko nu doar ca este foarte utila, dar poate fi si incorporata in mobilierul de bucatarie pentru a ocupa cat mai putin spatiu posibil. Masina are o latime de doar 45cm, fiind un model mic, insa cu capacitate de spalare pentru 10 seturi de vase simultan si 5 programe diferite. Masina face parte din clasa energetica A+ si pretul ei cu reducere de 35% poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aspirator fara sac Samsung

Continuam cu o oferta excelenta pentru un aspirator fara sac de la Samsung. Avantajul aspiratorului fara sac este ca poate fi curatat cu multa usurinta de mizerie si praful din interior. In plus, aspiratorul are 1.5l volum al recipientului pentru praf, putere de 700w si un tub telescopic pentru a putea curata foarte bune si cele mai indepartate colturi ale camerei. Oferta are 30% reducere si o gasiti la URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor automat Krups

Espressoarele sunt destul de scumpe atunci cand sunt de foarte buna calitate, insa in Saptamana Electrocasnicelor aveti ocazia de achizitiona unul produs de Krups ce beneficiaza de 32% reducere de pret. Espressorul are 1450w putere, lucreaza la presiune de 15bar si are rezervor de apa de 1.8l. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG incorporabile – Cuptor si plita incorporabile Arctic

Prima oferta pe care v-o prezentam este una ce include un pachet promotional cu cuptor si plita. Cuptorul incorporabil este electric si are sistem hidrolitic, dar si un spatiu de 67l si face parte din clasa energetica A. Plita este si ea incorporabila si produsa tot in Romania, la Arctic, insa functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare ce au aprindere electrica. Oferta cu reducere poate fi gasita AICI.

eMAG incorporabile – Cuptor Whirlpool

Continuam cu prezentarea unei oferte foarte interesante pentru cuptorul incorporabil de la Whirlpool. Acest cuptor este electric si are un volum interior de 60l. Cuptorul are functie de autocuratare cu apa si face parte din clasa energetica A, iar pretul inregistreaza un discount de 35% pe care il gasii AICI.

eMAG incorporabile – Plita incorporabila Hansa

Plita de la Hansa este incorporabila, are gratare de fonta si suprafata din inox care ii permite sa fie curatata cu mare usurinta. Plita functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare, iar aprinderea e electrica. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG incorporabile – Hota telescopica Gorenje

Hota de la Gorenje va ajuta sa salvati mult spatiu intr-o bucatarie cu dimensiuni mici. Hota are putere de absorbtie de 390mc pe ora si functioneaza cu 2 motoare iar latimea ei este standard de 60cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG incorporabile – Cuptor cu microunde incorporabil Beko

O alta oferta de incorporabile foarte avantajoase este cea pentru cuptorul cu microunde produs de beko, de calitate superioara. Cuptorul are exteriorul din inox, functie touch control si timer digital si include chiar si un kit de instalare. Toate detaliile si oferta cu 27% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG incorporabile – Combina frigorifica incorporabila Whirlpool

Este ultima ofertape care v-o recomandam in cadrul acestui articol si este una dintre cele mai bune dar si mai avantajoase: combina frigorifica incorporabila Whirlpool. Daca vreti ca frigiderul sa fie usor incorporat in mobilierul de bucatarie, cea mai eleganta si utila solutie, dar si avantajoasa, este cea a modelului de la Whirlpool care are 275l spatiu de depozitare, congelator, doua usi, face parte din clasa energetica A+ si are inatliem de 177cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Cuptor incorporabil Indesit

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru un cuptor incorporabil produs de Indesit. Acest cuptor incorporabil are o reducere de pret de 50% si este de foarte buna calitate. Functioneaza electric iar volumul sau este de 56l. Cuptorul face parte din clasa energetica A, iar exteriorul cuptorului este din inox usor de intretinut si curatat. Pretul cuptorului il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Plita incorporabila Bosch

Plita incorporabila de la Bosch are si ea 45% discount in cadrul promotiei speciale eMAG Saptamana electrocasnicelor. Plita are o latime de 60cm, suprafata sa este din inox de buna calitate care poate fi curatat si intretinut cu usurinta. Plita functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si o putere de incalzire de pana la 3.3kw. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Cuptor cu microunde incorporabil Hansa

Continuam cu o oferta foarte buna pentru cuptorul cu microunde de la Hansa. Brandul Hansa este renumit pentru producerea de electorcasnice cu preturi foarte avantajoase. Cuptorul incorporabil Hansa are un volum de 20l, puterea sa este de 800W, functioneaza mecanic si are si functia de grill. Pretul cuptorului cu microunde incorporabil are o reducere de 28% in cadrul promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor, oferta pe care o puteti consulta in detaliu AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Hota incorporabila decorativa

Tot de la Hansa va recomandam si o hota incorporabila decorativa foarte avantajoasa dar si puternica. Hota are putere de absorbtie de 548 mc pe ora si e dotata cu un singur motor. Latimea hotei este de 90cm si acopera o suprafata generoasa, iar exteriorul hotei este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Pretul cu 27% reducere in cadrul promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu 2 usi Sharp

Oferta foarte buna pentru frigiderul cu 2 usi si congelator de la Sharp. Acest frigider are volum de depozitare de 227l si indeplineste functia speciala direct cooling care permite pastrarea alimentelor proaspete o perioada mai indelungata. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de doar 144cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Arctic

COntinuam cu un frigider produs chiar in Romania ce beneficiaza de reducere de 21% de la eMAG si este unul dintre cele mai ieftine de pe piata. Frigiderul are congelator, 228l volum de depozitare si face parte din clasa energetica A+. Puteti consulta oferta AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Star Light

Un alt frigider foarte, foarte avantajos este cel produs de Star Light. Frigiderul e prevazut cu doua usi, are 213l volum de depozitare pentru alimente si o inaltime de doar 144cm, ocupand putin spatiu in bucatarie. Frigiderul este insa unul foarte economicos facand parte din clasa energetica A+. Pretul sau cu 26% reducere poate fi consultat AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Indesit

Indesit este un brand care s-a impus de multa vreme pe piata electrocasnicelor, inclusiv pe cea a frigiderelor si electrcasnicelor mari. Daca brandul nu va ofera suficienta incredere in produs, atunci va putem spune ca cei de la eMAG au in oferta si o garantie de 24 de luni care poate fi chiar extinsa. Frigiderul este unul cu spatiu foarte generos de depozitare, 415l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 180cm. Oferta cu 22% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Heinner

Continuam cu o oferta pentru frigiderul Heinner, un brand mai putin cunoscut la noi in tara, dar de mare incredere si cu calitate ridicata pentru produsele sale. La fel este si in cazul acestui model de frigider cu doua usi si congelator care are un spatiu de depozitare de 215l si face parte din clasa energetica A+. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu doua usi Hotpoint

Ultima oferta pe care v-o prezentam are o reducere de 530 de lei si se aplica frigiderului Hotpoint. Frigiderul e prevazut cu doua usi, display pe usa superioara, suprafata din inox care poate fi foarte usor curatata, functie Full No Frost si un spatiu de depozitare de 472l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 190cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Prima oferta pe care o evidentiem este pentru o combina frigorifica ce pare sa le aiba pe toate: pret bun, calitate, tehnologie. COmbina e produsa de Beko si are volum de depozitare pentru alimente de 325l. Desi e o combina clasica, are doua usi, congelator, display si dispenser de apa. Inaltimea frigiderului este de 201cm. Pretul cu 29% reducere poate fi gasit AICI.

Reducere eMAG la combina Arctic

O alta combina frigorifica, de data aceasta una produsa chiar in Romania, are reducere de pret chiar si mai mare de 30%. Combina Arctic are inaltime de 181cm, face parte din clasa energetica A+, e dotata cu doua usi simple, de culoare alba si poate depozita pana la 291l volum. Oferta completa poate fi consultata AICI.

Promotia eMAG pentru combina frigorifica Samsung

COntinuam sa rascolim prin promotia Saptamana electrocasnicelor si prin ofertele disponibile si gasim o oferta buna pentru o combina Samsung foarte eleganta, cu design minimalist, exterior de culoare Metal Graphite ce se potriveste in orice bucatarie. COmbina frigorifica Samsung are volum de 311l si e dotata cu functia speciala No Frost care pastreaza alimentele proaspete o vreme indelungata si nnu produce gheata. COmbina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 178cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Frigider cu 2 usi Arctic

Unul dintre produsele cu cele mai bune raporturi calitate/pret este frigiderul de la Arctic. Acest frigider e dotat cu doua usi, congelator, un spatiul suficient de depozitare de 223l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de doar 146cm fiind usor de depozitat in locuinta. Pretul cu 14% discount poate fi vazut AICI.

eMAG – Indesit

Un alt producator renumit in electrocasnice de buna calitate, dar si in frigidere, este Indesit. Frigiderul de la Indesit pe care vi-l recomandam din oferta promotiei Saptamana electrocasnicelor este foarte incapator, cu un volum de depozitare pentru alimente de 415l, are reducere de 28% din pret si o garantie de 24 de luni inclusa in oferta, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 180cm. Puteti vedea oferta accesand URMATORUL LINK.

Promotie eMAG pentru frigiderul cu 2 usi Star Light

Star Light e un brand renumit in primul rand pentru preturile de multe ori foarte accesibile pe care le ofera. Este si cazut pentru acest firigder care poate fi luat cu o reducere incredibila de 27% din pret la care se mai adauga si optiunea de buy back daca predati curierului frigiderul vechi. Acest model de frigider are doua usi, 240l volu, 159cm inaltime si nu va face probleme nici cu consumul de electricitate pentru ca e incadrat in clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

Side by Side eMAG – Samsung

Trecem la cele mai populare si mai dorite modele de frigidere din aceste timpuri. E vorba de modelele Side by side care au un design deosebit, sunt foarte moderne si mult mai incapatoare decat frigiderele clasice. Acest prim frigider de tip Side by side de la eMAG pe care vi-l prezentam e produs de Samsung, are un volum de depozitare de 569l, face parte din clasa energetica A+ si are 179cm inaltime. Pretul cu 17% reducere il gasiti AICI.

eMAG – Side by Side Beko

Chiar si mai ieftin este frigiderul Side by side de la Beko ce face parte din clasa energetica A+. Acest frigider are inaltimea de 182cm si functia speciala pe care nu o intalniti la alte modele NeoFrost. In plus, e dotat atat cu dozator de apa cat si cu un display, are o suprafata din inox antiamprenta care se intretine foarte usor. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Promotie eMAG la frigider Heinner

Incheiem cu cel mai ieftin frigider de tip Side by Side pe care il gasiti pe piata si care e produs de Heinner, un brand de mare incredere. Promotia include doar 2 astfel de frigidere, tocmai pentru ca se vand foarte repede. Frigiderul Side by side Heinner are volum de 429l, face parte din clasa energetica A+, e dotat cu functia No Frost pentru a nu produce gheata si pentru ca alimentele sa aiba o viata mult mai lunga, are display special si inaltime de 178cm. In plus, frigiderul are culoarea neagra, foarte eleganta si care se potriveste in orice tip de bucatarie. Cel mai ieftin pret pentru acest model il gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Espressor Bosch Tassimo Vivy

Espressorul de la Bosch are o reducere de 49% in acest moment la eMAG, este un aparat de foarte buna calitate, complet automat si care printr-o singura atingere de buton prepara bauturile cu ajutorul tehnologiei Intellibrew. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Mixer de mana Bosch

Continuam cu o oferta foarte avantajoasa ce are reducere de 40% de la eMAG in acest moment pentru un mixer de mana Bosch. Mixerul are 5 viteze + turbo si o putere de 450W. Pretul mixerului poate fi gasit AICI.

eMAG – Robot de bucatarie Bosch

Robotul de bucatarie Bosch are discount de 30% la eMAG, e dotat cu un bol cu volum de 2.3l dar si blender de 1l, 2 viteze si putere de 800W. Modul de gatit creativ si ambitios este acum mai usor ca niciodata cu puterea de 800 W si o gama intreaga de viteze. Aceste caracteristici asigura, de asemenea, performante impresionante si la procesarea unei varietati mari de aluaturi. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Storcator de citrice Bosch

Foarte ieftin este storcatorul de citrice electric de la Bosch care consuma foarte putin curent, are 25W, un recipient pentru lichide de 0.8l, o singura viteza si functia de ajustare a cantitatii de pulpa. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG – Blender Bosch

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru un blender Bosch ce are reducere de 32% si este foarte avantajos. Blenderul are un recipient de 2.3l, 2 viteze dar si o functie turbo si putere de 700W. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Indesit

Prima oferta ce ne-a atras atentia este pentru o masina de spalat rufe foarte performanta de la Indesit. Masina e un model SLIM ce are capacitate de incarcare de 5kg, 1000 rpm la centrifugare si face parte din clasa energetica A+. Masina beneficiaza de o reducere de pret de 29% si oferta completa cu toate detaliile poate fi gasita AICI.

Combina frigorifica Arctic

Combina frigorifica cea mai avantajoasa si cu un raport calitate/pret foarte avantajos e cea produsa chiar de Arctic in Romania. Combina are o capacitate de stocare de 295l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 185cm. Pretul acestei combine cu doua usi este redus cu 38% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat vase

Desi pentru multe locuinte din Romania o masina de spalat vase pare un lux, pretul unui asemenea aparat electrocasnic a devenit foarte accesibil cu un buget mediu si chiar restrans. Un astfel de model de masina de spalat vase va propunem si noi de la Electrolux, model care insa nu face rabat de la calitate. Masina din oferta eMAG are capacitatea de a spala pana la 9 seturi simultan si are 5 programe diferite. In plus, masina consuma putina electricitate facand parte din clasa energetica A+, iar spatiul ocupat e unul mic, fiind vorba de o masina slim care este si incorporabila si cu o latime de doar 45cm. Pretul are reducere de 31% si poate fi gasit AICI.

Aragaz Hansa

Va propunem o oferta de aragaz simplu, de foarte buna calitate si eficient. Argazul de la Hansa are un pret la eMAG cu 13% mai ieftin in aceasta perioada. Aragazul functioneaza pe gaz si e dotat cu 4 arzatoare, iar latimea sa este de 50cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Espressor DeLonghi

Este renumit faptul ca brandul DeLonghi produce cele mai bune espressoare. Preturile lor sunt in general ceva mai mari, insa in cadrul promotiei de la eMAG puteti prinde o oferta ce are reducere de 51%. Espressorul manual DeLonghi este dotat cu dispozitiv de spumare, sistem cappuccino si lucreaza sub presiune de 15bar. Rezervorul de apa are 1l si espressorul are functia de oprire automata. Pretul redus la jumatate il gasiti AICI.