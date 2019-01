eMAG Saptamana electrocasnicelor - Cele mai bune oferte de frigidere

eMAG are o promotie deosebita pentru electrocasnice in aceasta perioada si in special pentru frigiderele de toate tipurile si de la toate brandurile.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu 2 usi Sharp

Oferta foarte buna pentru frigiderul cu 2 usi si congelator de la Sharp. Acest frigider are volum de depozitare de 227l si indeplineste functia speciala direct cooling care permite pastrarea alimentelor proaspete o perioada mai indelungata. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de doar 144cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Arctic

COntinuam cu un frigider produs chiar in Romania ce beneficiaza de reducere de 21% de la eMAG si este unul dintre cele mai ieftine de pe piata. Frigiderul are congelator, 228l volum de depozitare si face parte din clasa energetica A+. Puteti consulta oferta AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Star Light

Un alt frigider foarte, foarte avantajos este cel produs de Star Light. Frigiderul e prevazut cu doua usi, are 213l volum de depozitare pentru alimente si o inaltime de doar 144cm, ocupand putin spatiu in bucatarie. Frigiderul este insa unul foarte economicos facand parte din clasa energetica A+. Pretul sau cu 26% reducere poate fi consultat AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Indesit

Indesit este un brand care s-a impus de multa vreme pe piata electrocasnicelor, inclusiv pe cea a frigiderelor si electrcasnicelor mari. Daca brandul nu va ofera suficienta incredere in produs, atunci va putem spune ca cei de la eMAG au in oferta si o garantie de 24 de luni care poate fi chiar extinsa. Frigiderul este unul cu spatiu foarte generos de depozitare, 415l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 180cm. Oferta cu 22% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Heinner

Continuam cu o oferta pentru frigiderul Heinner, un brand mai putin cunoscut la noi in tara, dar de mare incredere si cu calitate ridicata pentru produsele sale. La fel este si in cazul acestui model de frigider cu doua usi si congelator care are un spatiu de depozitare de 215l si face parte din clasa energetica A+. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu doua usi Hotpoint

Ultima oferta pe care v-o prezentam are o reducere de 530 de lei si se aplica frigiderului Hotpoint. Frigiderul e prevazut cu doua usi, display pe usa superioara, suprafata din inox care poate fi foarte usor curatata, functie Full No Frost si un spatiu de depozitare de 472l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 190cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Prima oferta pe care o evidentiem este pentru o combina frigorifica ce pare sa le aiba pe toate: pret bun, calitate, tehnologie. COmbina e produsa de Beko si are volum de depozitare pentru alimente de 325l. Desi e o combina clasica, are doua usi, congelator, display si dispenser de apa. Inaltimea frigiderului este de 201cm. Pretul cu 29% reducere poate fi gasit AICI.

Reducere eMAG la combina Arctic

O alta combina frigorifica, de data aceasta una produsa chiar in Romania, are reducere de pret chiar si mai mare de 30%. Combina Arctic are inaltime de 181cm, face parte din clasa energetica A+, e dotata cu doua usi simple, de culoare alba si poate depozita pana la 291l volum. Oferta completa poate fi consultata AICI.

Promotia eMAG pentru combina frigorifica Samsung

COntinuam sa rascolim prin promotia Saptamana electrocasnicelor si prin ofertele disponibile si gasim o oferta buna pentru o combina Samsung foarte eleganta, cu design minimalist, exterior de culoare Metal Graphite ce se potriveste in orice bucatarie. COmbina frigorifica Samsung are volum de 311l si e dotata cu functia speciala No Frost care pastreaza alimentele proaspete o vreme indelungata si nnu produce gheata. COmbina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 178cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Frigider cu 2 usi Arctic

Unul dintre produsele cu cele mai bune raporturi calitate/pret este frigiderul de la Arctic. Acest frigider e dotat cu doua usi, congelator, un spatiul suficient de depozitare de 223l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de doar 146cm fiind usor de depozitat in locuinta. Pretul cu 14% discount poate fi vazut AICI.

eMAG – Indesit

Un alt producator renumit in electrocasnice de buna calitate, dar si in frigidere, este Indesit. Frigiderul de la Indesit pe care vi-l recomandam din oferta promotiei Saptamana electrocasnicelor este foarte incapator, cu un volum de depozitare pentru alimente de 415l, are reducere de 28% din pret si o garantie de 24 de luni inclusa in oferta, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 180cm. Puteti vedea oferta accesand URMATORUL LINK.

Promotie eMAG pentru frigiderul cu 2 usi Star Light

Star Light e un brand renumit in primul rand pentru preturile de multe ori foarte accesibile pe care le ofera. Este si cazut pentru acest firigder care poate fi luat cu o reducere incredibila de 27% din pret la care se mai adauga si optiunea de buy back daca predati curierului frigiderul vechi. Acest model de frigider are doua usi, 240l volu, 159cm inaltime si nu va face probleme nici cu consumul de electricitate pentru ca e incadrat in clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

Side by Side eMAG – Samsung

Trecem la cele mai populare si mai dorite modele de frigidere din aceste timpuri. E vorba de modelele Side by side care au un design deosebit, sunt foarte moderne si mult mai incapatoare decat frigiderele clasice. Acest prim frigider de tip Side by side de la eMAG pe care vi-l prezentam e produs de Samsung, are un volum de depozitare de 569l, face parte din clasa energetica A+ si are 179cm inaltime. Pretul cu 17% reducere il gasiti AICI.

eMAG – Side by Side Beko

Chiar si mai ieftin este frigiderul Side by side de la Beko ce face parte din clasa energetica A+. Acest frigider are inaltimea de 182cm si functia speciala pe care nu o intalniti la alte modele NeoFrost. In plus, e dotat atat cu dozator de apa cat si cu un display, are o suprafata din inox antiamprenta care se intretine foarte usor. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Promotie eMAG la frigider Heinner

Incheiem cu cel mai ieftin frigider de tip Side by Side pe care il gasiti pe piata si care e produs de Heinner, un brand de mare incredere. Promotia include doar 2 astfel de frigidere, tocmai pentru ca se vand foarte repede. Frigiderul Side by side Heinner are volum de 429l, face parte din clasa energetica A+, e dotat cu functia No Frost pentru a nu produce gheata si pentru ca alimentele sa aiba o viata mult mai lunga, are display special si inaltime de 178cm. In plus, frigiderul are culoarea neagra, foarte eleganta si care se potriveste in orice tip de bucatarie. Cel mai ieftin pret pentru acest model il gasiti accesand URMATORUL LINK.