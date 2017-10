eMAG – Saptamana electrocasnicelor – Best Sellers – 5 dintre cele mai vandute oferte

eMAG – Saptamana electrocasnicelor este o promotie care se apropie cu pasi repezi de sfarsit. Totusi, se mai gasesc oferte cu reduceri de pana la 45%.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista completa cu cele mai bune produse BEST SELLER poate fi gasita la URMATORUL LINK.

eMAG are periodic promotii prin care reduce foarte mult preturile eletrocasnicelor. Una dintre aceste promotii este Saptamana electrocasnicelor ce vine cu discounturi impresionante de 45%. Iata 5 dintre ofertele Best Seller, adica cele care se vand cel mai bine si stocurile se epuizeaza cel mai rapid.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Arctic

Combina frigorifica de la Arctic care este inclusa in clasamentul Best Seller al promotiei este prevazuta cu doua usi, are capacitate de depozitare pentru alimente de 291l, face parte din clasa energetica A+ avand un consum redus de energie si inaltimea ei este de 181cm. Pretul cu reducere de 35% in cadrul promotiei eMAG Saptamana Electrocasnicelor poate fi consultat AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Arctic

Continuam tot cu o oferta de masina de spalat de la Arctic, produsa chiar la noi in tara. Masina de spalat are o capacitate de umplere a cuvei cu rufe murdare de pana la 5 kg. Forta de centrifugare a masinii de spalat este de 1000 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+. Promotia include o reducere de pret de 39% de care puteti profita accesand URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Hota incorporabila telescopica Gorenje

Inclusa tot intre ofertele Best Seller este si hota incorporabila telescopica produsa de Gorenje, un brand de foarte buna calitate ce are preturi accesibile si acum beneficiaza si de reduceri mari de la eMAG in cadrul Saptamanii electrocasnicelor. Hota incorporabila de la Gorenje are o putere de absorbtie de 390mc pe ora, e dotata cu doua motoare si are latime de 60cm. Exteriorul hotei telescopice este din inox usor de curatat si intretinut. Pretul cu 33% reducere il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aragaz Arctic

Revenim la brandul romanesc de foarte buna calitate Arctic. Un alt produs electrocasnic de la Arctic este printre cele mai vandute ale promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor: este vorba de aragazul Arctic cu 4 arzatoare. Aragazul e prevazut cu dispozitiv de siguranta si are o latime standard de 50cm. Pretul beneficiaza de 31% discount si poate fi gasit la URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Beko

Ultima oferta Best Seller din cadrul promotiei Saptamana electrocasnicelor este combina frigorifica de la Beko. Aceasta este o combina frigorifica de dimensiuni mari, foarte eleganta si moderna. Inaltimea ei este de 201cm, are doua usi, iar pe usa superioara este amplasat atat un display cat si un dispenser pentru acces facil la apa rece. Combina are un volum de depozitare in cele doua compartimente de 325l, face parte din clasa energetica A+ si pretul cu 36% reducere poate fi gasit AICI.