eMAG Samsung Blue Week - Reduceri de pana la 30%

eMAG a dat startul promotiei Blue Week, promotie ce reduce preturile cu pana la 30% pentru mai multe produse electrocasnice fabricate sub brandul Samsung.

eMAG Blue Week – Toate ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG Blue Week este, in traducere, Saptamana Albastra care aduce reduceri de pana la 40% pentru produsele Samsung. Am ales si noi cateva oferte foarte avantajose si vi le prezentam mai jos:

eMAG Blue Week – Combina frigorifica Samsung

Prima oferta de la Samsung pe care v-o recomandam este pentru o combina frigorifica foarte moderna si cu design inedit. Combina e dotata cu dispenser de apa pe usa, are doua compartimente pentru depozitarea alimentelor si foloseste functia speciala Full No Frost pentru a nu produce gheata si pentru a pastra alimentele mai proaspete o perioasa indelungata. Frigiderul face parte din clasa energetica A+, are volum de 310l si inaltime de 185cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Blue Week – Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble

30% reducere de pret doar in aceasta saptamana la eMAG pentru masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble. Aceasta masina de spalat rufe este foarte economicoasa din punctul de vedere al consumului de energie electrica, apa dar si detergent si face parte din clasa A+++. Aceasta masina are o cuva cu capacitate de incarcare de pana la 6kg de rufe murdare, 1000 RPM si latimea sa este de 60cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Blue week – Aspirator fara sac Samsung

Tot 30% are reducere si aspiratorul fara sac de la Samsung. Aspiratorul este de cea mai buna caliatate, are un spatiu de depozitare a particulelor pe care le aduna de 2l, e dotat cu tub telescopic metalic, 1500W si filtru HEPA. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Blue Week – Televizor Smart Samsung

Cel mai ieftin televizor Samsung cu rezolutie 4K ULTRA HD este acest model pe care vi-l recomandam la oferta. Reducerea de pret este de 1.600 de lei, o reducere record. Televizorul are display de tip LED, e dotat cu toate functiile smart si poate fi conectat la internet si dispozitive mobile si diagonala sa este de 100cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Blue Week – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru unul dintre cele mai ravnite si mai apreciate telefoane mobile ale momentului: Samsung Galaxy S7. Telefonul beneficiaza de o reducere consistenta de la eMAG, are memoria de 32GB si functie 4G, iar culoarea sa este GOLD. Oferta poate fi consultata AICI.