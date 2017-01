eMAG Revolutia Preturilor – Top 5 cele mai ieftine laptopuri cu procesor i7. Oferte de la 2.200

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie foarte avantajoasa care aduce discounturi uriase chiar si pentru cele mai performante laptopuri.

eMAG Revolutia Preturilor – Toate ofertele pentru laptopuri cu procesor i7 care se afla la reducere pot fi consultate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este una dintre cele mai avantajoase promotii ale acestui inceput de an. Am ales si noi 5 dintre cele mai ieftine laptopuri ce sunt dotate cu procesorul de ultima generatie de la Intel i7. Iata ce preturi au laptopurile.

eMAG Revolutia Preturilor – Lenovo IdeaPad310

Primul laptop pe care vi-l recomandam are discount de 25% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor si este cel mai ieftin laptop dotat cu procesor i7 de la Intel. Procesorul laptopului este construit pe o arhitectura Skylake si are frecventa de 2.5 Ghz, display de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. In plus, laptopul are unitate optica DVD-RW si placa video nVidia GeForce 920MX de 2GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop Asus

Continuam prezentarea ofertelor cu laptopul de la Asus care e si el dotat tot cu un procesor Intel Core i7 de 2.5 Ghz Skylake. Laptopul are display normal de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare foarte generos de 1TB. Placa video a acestei configuratii este nVidia GeForce 940MX de 2GB. Pretul cu 13% discount poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – HP

HP este un brand foarte renumit in producerea de laptopuri de mare calitate, asa cum este si cazul modelului z3c11ea. Laptopul este dotat cu procesorul Intel Core i7 6500U, are memorie de 4GB DDR4 si HDD 500GB. Toate detaliile ofertei le gasesti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop Acer Aspire

18% are discount si laptopul Acer Aspire care e dotat cu procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.7 Ghz, unul dintre cele mai bune procesoare, construit pe arhitectura Kaby Lake, display cu diagonala de 15.6 inch ce reda imagini la rezolutie Full HD si are memorie de 4GB si spatiu de stocare de 256GB SSD. Placa video este nVidia GeForce GTX 950M de 2GB si sistemul de operare preinstalat acestei configuratii este Linux. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Dell Inspirion 5559

Ultima oferta pe care v-o recomandam are discount de 19% si costa mult sub 3.000 de lei desi este o configuratie excelenta: procesor Intel Core i7 de 2.5 Ghz Skylake, 15.6 inch display, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare foarte generos. Sistemul de operare cu care vine dotat laptopul este Ubuntu Linux 14.04. Toate detaliile ofertei sunt AICI.