eMAG Revolutia Preturilor – Electrocasnicele sunt la fel de ieftine ca de Black Friday

eMAG are o oferta exceptionala in cadrul promotiei Revolutia Preturilor pentru produsele electrocasnice mari.

eMAG – Revolutia Preturilor este o promotie a celui mai mare magazine online din Romania in cadrul careia discounturile depasesc in multe cazuri 50%. Este cea mai mare promotie inregistrata de eMAG in acest an.

Intreaga promotie dureaza 3 zile si stocurile eMAG se epuizeaza cu rapiditate. Mai jos, am selectat si noi cateva dintre electrocasnicele de la eMAG ce au preturi foarte avantajoase si pe care le recomandam cu toata increderea.

Daca sunteti in cautarea de electrocasnice de la eMAG si gasiti o oferta care va avantajeaza, profitati cat mai repede deoarece stocurile se epuizeaza destul de rapid.

eMAG – Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Arctic

Primul produs electrocasnic de la eMAG pe care vi-l recomandam din promotia Revolutia Preturilor este un frigider produs chiar in Romania si care este de foarte mare calitate, iar pretul mult redus. Aceasta combina frigorifica Arctic are volum de 291l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 181cm. Pretul de la eMAG include o reducere de 30% si poate fi gasit AICI

eMAG – Revolutia Preturilor – Masina de spalat rufe Arctic

Deoarece apreciem foarte mult brandul Arctic, calitatea este la cel mai inalt nivel, iar preturile mai accesibile ca niciodata datorita promotiei eMAG, va recomandam si o masina de spalat rufe tot de la Arctic. Acest model de masina este SLIM, ceea ce inseamna ca are o dimensiune redusa si poate salva o multime de spatiu dintr-o locuinta mica. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+, iar pretul de la eMAG are reducere de 33% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Masina de spalat INDESIT

Un alt brand celebru si de foarte mare calitate care este comercializat la eMAG este Indesit. Renumiti pentru produsele lor electrocasnice, astazi va recomandam din oferta o masina de spalat rufe SLIM care are 1200 RPM, capacitate de incarcare de 6kg si face parte din clasa energetica A+. Pretul de la eMAG include si un discount de 26% in limita stocului disponibil. Consultati oferta AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Masina de spalat vase Whirlpool

In orice bucatarie moderna din ziua de astazi trebuie sa existe si o masina de spalat vase. Noi va recomandam din oferta eMAG o masina de spalat vase incorporabila, care se incadreaza perfect in mobilierul de bucatarie si salveaza astfel o multime de spatiu. Masina are capacitatea de a spala 10 seturi de vase murdare simultan si 6 programe diferite. Dimensiunea este de 45 de cm si face parte din clasa energetica A+. Oferta eMAG cu o reducere de 24% poate fi gasita AICI.

eMAG – Aragaz Arctic

Unul dintre cele mai ieftine aragazuri din oferta eMAG este cel produs de Arctic chiar in Romania. Aragazul UAM4S este pe gaz si e dotat cu dispozitiv de siguranta. Aragazul are latimea de 50cm, masura standard si beneficiaza de la eMAG de o reducere de 27%. Pretul exact poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat de aer condigionat Heinner

In cadrul promotiei Revolutia Preturilor de la eMAG, aparatele de aer conditionat au si ele mari reduceri. Va recomandam pentru inceput un aparat foarte avantajos dar si foarte economicos. Aparatul de la Heinner este de tip Inverter, are putere de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si are display LCD, functie Autorestart si autodiagonza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Aer conditionat Star Light

Tot un aparat de aer conditionat va mai recomanda din oferta de la eMAG, un aparat ce are 35% discount in acest moment si e produs de Star Light. Aparatul vine cu un kit de instalare inclus, este foarte economicos facand parte din clasa energetica A++, in plus dispune de control wifi si are o putere de 9000BTU. Pretul de la eMAG poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Aparat de aer conditionat Samsung

Ceva mai scump, insa beneficiaza de reducere de 30% de la eMAG, aparatul de aer conditionat produs de Samsung are o putere foarte mare de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu filtru HD antibacterian, avand si functie de Fast cool si autorestart. Pretul din cadrul promotiei eMAG e redus cu 30% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Samsung

Ultimul produs electrocasnic din promotia eMAG pe care vi-l prezentam si vi-l recomandam cu toata increderea este un frigider performant si modern de la Samsung. Combina Frigorifica Samsung are un volum de 310l, e dotata cu 2 usi si face parte din clasa energetica A+. Combina are inaltime de 185cm si functia de Full No Frost. Pretul de la eMAG include o reducere de 25% si poate fi gasit AICI.