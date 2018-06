eMAG Resigilate - 10 oferte cu care iti faci treaba

eMAG – Oferta completa cu laptopuri resigilate poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are in promotia de resigilate un capitol separat pentru laptopuri. Din fericire, in cazul laptopurilor resigilate, defectele sau motivele resigilarii nu pot fi prea importante: fie ambalajul original deteriorat, fie vreo zgarietura pe carcasa laptopului care nu poate afecta buna functionare a sa. In plus, aveti si garantie si posibilitate gratuita de retur de la eMAG. Dupa toate aceste avantaje, mai urmeaza si un discount consistent cum e in cazul modelelor pe care urmeaza sa vi le prezentam din oferta eMAG.

eMAG – Laptop 2 in 1 de la Lenovo Yoga

Prima oferta pe care v-o recomandam este una de exceptie pentru modelul de laptop Lenovo Yoga care se poate rabata complet si se poate transforma intr-o tableta foarte puternica. Configuratia laptopului e urmatoarea: are un procesor Intel Core cu frecventa de 1.2 Ghz pe o arhitectura Skylake, ecran de 12.5 inch, rezolutie QUHD si touchscreen. Memoria este de 8GB si are spatiu de stocare de 512Gb SSD. Oferta completa cu reducere mare de tot de la eMAG poate fi gasita AICI.

Laptop Asus resigilat de la eMAG

Continuam cu o alta oferta excelenta ce include o garanti de 24 de luni si posibilitate de retur in 30 de zile. Laptopul Asus are procesor Intel Celeron de 1.6 Ghz, 11.6 inch display mic, dar e si foarte usor de transportat, avand o greutate mica. Memoria laptopului e de 2GB si spatiul de stocare de 500GB. Oferta pentru laptopul resigilat include o reducere consistenta pe care o gasiti AICI.

eMAG – Laptop Dell Inspirion 5559

Unul dintre cele mai vandute modele de laptopuri de la eMAG este acest Dell Inspirion 5559 ce are procesor Intel Core i5 cu o frecventa de 1.8 Ghz pe o arhitectura Sklake.Laptopul are ecranul cu o diagonala de 15.6 inch, 4 GB memorie si 500GB spatiu de stocare, dar si o unitate optica de tip DVD-RW. In plus, placa video a laptopului din oferta eMAG este de buna calitate: Intel Iris Graphics 540 si vine cu sistemul de operare Windows 10 preinstalat. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Laptop Acer Aspire la eMAG

Laptopul Aspire de la Acer are zgarieturi fine si ambalajul original deteriorat, motiv pentru care beneficiaza de o reducere de pret de peste 500 de lei. Laptopul are procesor Intel Celeron N 3350 de pana la 2.4 Ghz si un ecran de 15.6 inch. Oferta completa de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – HP ProBook 450 G4

Ultima oferta din aceasta promotie de laptopuri resigilate de la eMAG pe care v-o prezentam in cadrul articolului este pentru modelul Hp ProBook 450 G4. Laptopul are procesor de ultima generatie Intel Core i5 cu frecventa de 2.5 Ghs si construit pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul sau e de 15.6 inch si reda imagini impecabile Full HD. Memoria este de 4GB si spatiul de stocare e unul dintre cele mai generoase de pe toate laptopurile de 1TB + 256GB SSD. Oferta include o placa video Intel HD Graphis 620, finger print reader si sistem de operare preinstalat Microsoft Windows 10 Pro. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG resigilate – eMAG Samsung Galaxy S6 Edge

Incepe cu o oferta de senzatie pentru Samsung Galaxy S6 Edge, un telefon ceva mai vechi, insa cu tehnologie foarte actuala. Telefonul resigilat are un pret extraordinar si nu prezinta decat cateva zgarieturi fine. Telefonul poate fi returnat gratuit in 30 de zile. Oferta completa poate fi consultata

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S8

Este cel mai nou telefon mobil de la Samsung si deja se gaseste si la resigilate, datorita catorva zgarieturi fine pe carcasa, dar si ambalajul original deschis. Telefonul are o reducere consistenta si ajunge sa coste mult sub 3.000 de lei, desi valoarea sa de piata e mai sus de atat. Pentru oferta exacta la acest telefon cu 64GB memorie, consultati

eMAG resigilate – Telefon mobil Samsung Galaxy S8 Plus

Nu doar modelul S8 il gasiti cu reducere mare la resigilate, ci si modelul cu ecran ceva mai mare S8 Plus. Acest telefon este un model Midnight Black, are 64GB spatiu de stocare pentru aplicatii, muzica si poze, dar e dotat si cu functia speciala 4G pentru viteze mari de transfer de date si internet. Oferta poate fi gasita

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S7

Continuam cu una dintre cele mai ieftine oferte pentru un telefon atat de performant: este vorba despre Samsung Galaxy S7 de 32GB, 4G si culoare Gold. Telefonul are urme de folosire si zgarieturi fine, iar ambalajul original este deschis si deteriorat. Pretul poate fi gasit

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S7 Edge

La fel ca si in cazul modelului S8, va prezentam telefonul mobil Samsung Galaxy S7 Edge, cu ecran mai mare si cu marginile rotunjite pentru un acces facil la meniul special. Telefonul resigilat beneficiaza de o reducere consistenta din pret. Puteti vedea oferta