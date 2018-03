eMAG. Reduceri-record la baterii sanitare de calitate. Iata cele mai bune oferte

Schimba bateriile sanitare cu unele noi, performante si la super reduceri. eMAG ti-a pregatit super preturi pentru a face modificari in casa fara prea mari batai de cap.

Intreaga lista cu baterii sanitare la super oferta poate fi consultata AICI.

Set baterie lavoar Teka Inca Pro + baterie casa si dus Teka Inca Pro + set de dus Teka monocomanda. O baterie pentru baie, la cada sau dus, cu monocomanda, cu finisaj cromat, ajustabila, ce se instaleaza rapid pe perete sau chiuveta. Are inaltime de 128 mm. Are aspect placut, se manevreaza foarte usor, este un produs de calitate la un super pret. Vezi AICI oferta eMAG limitata la acest produs.

Robinet instant apa calda Freddo. Se instaleaza si se foloseste foarte usor, mai ales ca apa se incalzeste in 3-5 secunde, deci nu mai aetse nevoie de preincalzire. Ai apa fierbinte non-stop, fara a mai astepta, este rapid si eficient. Temperature apei se poate regla intre 30 si 60 de grade, are o putere de 3000W. Produsul se potriveste pentru bucatarie, este ajustabil, are termostat, isi face treaba eficient. Iata AICI mai multe detalii despre oferta eMAG.

Baterie bucatarie Grohe Swift, crom. Un produs simplu, se instaleaza pentru o singura gaura, are maner din metal, suprafata cromata si strat ceramic de 35 mm, are limitator de debit reglabil. Produsul mai contine pipa tubulara pivotanta, are limitator de oprire, aerator, racorduri flexibile de conecatre la apa. Raportul calitate-pret este unul foarte bun, asa profita, si intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre aceasta oferta eMAG.

Baterie lavoar Franke Cary, cartus ceramic, crom. Este un produs pentru chiuveta de la baie, are monocomanda, material de calitate din crom, lucios, argintiu. Este un produs ce nu lasa de dorit, se monteaza rapid, este calitativ si foarte bun si rezistent. Se potriveste cu multe stiluri de baie, este modern, iar raportul calitate-pret este excelent. Bateria este eleganta, este relativ inalta si se potriveste si cu modele de lavoare mai mari. Simplu si eficient, iata AICI detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Baterie bucatarie Franke Avena Bahia, cartus ceramic, crom. O baterie foarte frumoasa, delicate si eleganta, dar mai ales foarte rezistenta si utila. Se potriveste atat cu bucatariile moderne, cat si cu cele clasice. Materialele sunt de calitate, se instaleaza foarte usor si este practica. Merita atentia aceasta oferta eMAG, intra AICI pentru mai multe detalii.

Baterie bucatarie Pyramis Lavanda, monocomanda, finisaj cromat, cartus cu disc ceramic. Are un design interesant, se preteaza mai degraba in bucatarii moderne, se monteaza rapid si simplu. Este rezistenta, de calitate se intretine foarte usor. Daca iti plac lucrurile mai putin comune si ai o bucatarie mai deosebita, acesta este un produs care o sa iti placa. Vezi AICI mai multe detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Baterie bucatarie Grohe Eurosmart, monocomanda. Fiind mai inalta, beneficiezi de calitate si plus de confort. Ai limitator de temperature, pipa tubulara pivotanta, traseele interioare sunt separate, iar apa nu intra in contact cu plumbul si nichelul. Un produs silentios, care arata foarte bine, se monteaza rapid si simplu, finisajele sunt bine lucrate si materialele sunt de calitate superioara. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii la acest produs vandut de eMAG.