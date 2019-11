eMAG – Ora de Start a promotiei Black Friday. Ce s-a intamplat in fiecare an de promotie

eMAG este la a noua editie de Black Friday si nu pare sa vrea sa se opreasca. In fiecare an marele retailer online din Romania isi pune pe jar clientii si ii face sa stea o noapte intreaga la panda pentru a printre reducerile cele mari.

eMAG va afisa ofertele de Black Friday pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat la URMATORUL LINK.

eMAG e renumit pentru ca a adus in Romania evenimentul de Black Friday. Toata povestea a inceput in anul 2011 cu prima editie organizata de eMAG pentru a imita evenimentul similar din Statele Unite, insa cu o saptamana inainte sa se desfasoase acolo.

In anii urmatori s-au alaturat mai multe magazine si astfel evenimentul a capatat amploare, fiind intens mediatizat, insa eMAG a ramas liderul promotiei si liderul de vanzari in ziua celor mai mari reduceri.

eMAG – Secretul despre ora de incepere a Black Friday nu este chiar un secret

eMAG incearca sa mentina suspansul in fiecare an prin faptul ca nu anunta ora exacta in care da drumu la promotie. Cu toate ca e o idee buna pentru a creste interesul clientilor fata de eMAG, dupa atatia ani de promotie nu mai este un secret ca Black Friday incepe undeva in jurul orei 7.

Aproape in fiecare an startul s-a dat in jurul orei 7, anul trecut a fost la ora 6:50, iar in alti ani cu cateva minute mai devreme sau mai tarziu. Site-ul eMAG este accesat in momentul startului promotiei de peste 100.000 de oameni simultan.

La prima editie a campaniei organizate de eMAG site-ul a cazut, insa a fost reparat rapid, iar asemenea blocaje nu s-au mai repetat pentru ca magazinul online s-a pregatit din timp cu conditii tehnice deosebite.

eMAG a evoluat spectaculos de la prima editie de Black Friday. Practic, in 2011 nici macar nu exista o aplicatie oficiala care a aparut abia in ultimii ani si care e foarte utila clientilor. Puteti sa va instalati aplicatia de pe orice telefon inteligent si daca o setati cum trebuie puteti sa primiti notificare in momentul in care Black Friday incepe.

Tot statisticile date publicitatii de eMAG au aratat ca in primele minute ale promotiei, anul trecut peste 78% dintre clienti au provenit de pe aplicatia mobila si e firesc acest lucru, pentru ca au primit notificarea din momentul in care preturile noi au fost afisate. Asa ca sansele de a prinde un pret mult scazut la eMAG cresc vertiginos pentru cei cu aplicatia instalata.

In urma cu cativa ani a existat un incident la eMAG in care retailerul a afisat pe site preturi eronate la mai multe produse, in special la televizoare mari care au ajuns sa fie vandute pe nimic. Reprezentantii eMAG au explicat insa ca totul a fost o greseala din cauza numarului mare de clienti si a sistemelor electronice din spatele site-ului, insa magazinul a livrat si a vandut produsele cu pretul eronat pentru ca clientii nu aveau nicio vina.

Multa lume s-a intrebat daca a fost sau nu o miscare de marketing a celor de la eMAG, insa este un aspect mai putin important atunci cand clientii au fost avantajati.

In alta ordine de idei, o alta controversa a lovit magazinul eMAG anul trecut atunci cand clientii au acuzat magazinul ca ar creste preturile artificial pentru a le scadea de Black Friday.

CEO-ul Iulian Stanciu a explicat inainte de Black Friday-ul din acest an ca acest lucru nu se intampla. In general exista si alte promotii la eMAG inainte de Vinerea Neagra, iar pentru a putea inregistra scaderile masive de preturi, eMAG e obligat prin lege ca sa aduca preturile la nivelul lor normal cu 30 de zile inainte de promotie si sa anunte autoritatile de acest lucru, asa ca ar fi imposibil ca o sarlatanie de acest gen sa se intample.