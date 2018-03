eMAG – Lichidarea de stoc a secolului – Stock Busters cu 50% discounturi, timp de 3 zile

eMAG Lichideaza stocuri si baga reduceri de pana la 50% pentru o gama diversificata de produse.

eMAG – Toate produsele aflate la lichidare de stoc in promotia Stock Busters pot fi consultate accesand lista disponibila la URMATOAREA ADRESA.

eMAG are timp de 3 zile o promotie intensa de lichidari de stocuri. Stock Busters este o promotie deja foarte cunoscuta tuturor celor care fac cumparaturi de la eMAG. O data la cateva saptamani are loc o lichidare de stocuri masiva a celui mai mare retailer online, iar de aceasta data promotia va dura 3 zile in care preturile au reduceri de pana la 50%.

Mai jos, am facut si noi o selectie a celor principalelor categorii de produse de la eMAG si va prezentam cea mai scurta cale spre preturi mici.

eMAG – Stock Busters – Telefoane, tablete, gadgeturi

Daca nu stiati, intotdeauna cele mai cautate, adesea si cele mai bine vandute sunt telefoanele mobile, dar si tabletele si gadgeturile. Lichidarile de stoc din aceasta perioada cuprind reduceri si la telefoane precum iPhone 7, Samsung Galaxy Note 8 si multe altele de ultima generatie. Asadar, gasiti telefoane mobile, acumulatori externi, accesorii pentru telefoane, tablete, smartwatch-uri, bratari fitness, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, dar si ochelari VR, huse si folii telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii tablete, accesorii smartwatch si bratari fitness, tigari electronice. Toate sunt listate cu preturile de reducere AICI.

eMAG – Lichidare de stocuri – Televizoare, electronice, auto si gaming

COntinuam cu o a doua cea mai cautata categorie de produse ce inregistreaza la Stock Busters reduceri de pana la 50%. Este vorba de televizoare de toate felurile, de la cele mai mici si mai ieftine, cu preturi de la 450 de lei, dar cu functii smart, rezolutii bune si multe avantaje, pana la cele cu diagonale uriase. Ofertele eMAG de TELEVIZOARE, dar si accesorii tv, videoproiectoare si accesorii, home cinema si audio hi fi, ebook readere si audio portabile, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule electrice, dar si filme si muzica, pe toate le gasiti listate cu preturile eMAG de reducere accesand URMATORUL LINK.

Lichidare de stoc la laptopuri, IT, birotica si papetarie de la eMAG

Daca tot am inceput un clasament al celor mai cautate si dorite dar si avantajoase produse din aceasta perioada, iata ca pe locul 3 se afla laptopurile. Ofertele de laptopuri in cadrul Stock Busters sunt diversificate. Cele mai ieftine laptopuri incep de la doar 600 de lei, in timp ce cele mai puternice inregistreaza reduceri reale de chiar si 37%. Brandurile sunt celebre: de la HP, Lenovo, Microsoft, Dell, Asus, Acer si multe altele. Pe langa laptopuri, in promotia Stock Busters de la eMAG mai gasiti si desktopuri la fel de avantajoase sau chiar mai avantajoase, monitoare, gaming pc, componente pc, periferice pc, periferice gaming, imprimante si scannere, retelistica si servere, ups-uri, software, accesorii laptop dar si birotica si papetarie. Toate preturile cu reduceri eMAG de pana la 50% sunt disponibile AICI.

Stock Busters – Electrocasnice mari si climatizare cu reducere 50% de la eMAG

Urmatoarea categorie de produse nu este poate atat de populara in randul clientilor pe cat este de utila. Oamenii nu cumpara de obicei de placere masini de spalat rufe, uscatoare sau frigidere, nu sunt gadgeturi si tinde sa nu ne intereseze noutatile din domeniu, insa tehnologia aceasta e cea mai necesara si cumparaturile de electrocasnice mari sunt o adevarata necesitate. Asa ca va ghidam printre cele mai bune oferte ale momentului de masini de spalat rufe de toate marimile, atat cu capacitate de 5-6kg, cat si de peste 7kg, uscatoare de rufe, combine frigorifice, frigidere normale dar si side by side, lazi frigorifice si congelatoare, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, aparate de incalzire si climatizare. Pe toate le aveti listate cu preturile cu reduceri de pana la 50% accesand URMATORUL LINK.

Electrocasnice mici la lichidare de stoc

eMAG are oferte foarte bune pentru eletrocasnice mici. Reducerile cele mai mari se inregistreaza in aceasta zona, iar electrocasnicele sunt de numeroase tipuri, este imposibil sa nu gasiti si ceva de care aveti voi nevoie. De la aspiratoare atat cu sac cat si faca sac, dar si aspiratoare verticale, aspiratoare cu spalare si multifunctionale, fiare de calcat, statii de calcat, espressoare, storcatoare, blendere si tocatoare, roboti de bucatarie, mixere, mic dejun, aparate pentru gatit, toate sunt listate cu preturile eMAG la reducere daca accesati URMATORUL LINK.

Mobila si casa la Stock Busters

Timp de 3 zile la eMAG preturile pentru articole de mobilier inregistreaza discounturi ce ating cota de 50% in numeroase cazuri. Vorbim aici despre mobilier de casa, dar si mobilier de birou, saltele, perne si pilote, lenjerii de pat, paturi, halate, articole pentru bucatarie, servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi curatenie si mopuri si galeti, detergenti si produse pentru intretinerea casei, covoare si decoratiuni, mobilier si accesorii gradina dar si cosuri cadou. Toate sunt puse in ordinea preturilor si reducerilor in URMATOAREA LISTA.

Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice la lichidare de stoc

COntinuam sa navigam printre ofertele excelente din promotia de lichidare de stocuri de la eMAG si ajunge la cele pentru obiectele de ingrijire personala, parfumuri si cosmetice. Aici gasiti de la periute de dinti, epilatoare, aparate de tuns si ras, pana la placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, articole de sanatate si wellness, parfumuri pentru femei, pentru barbati, articole de ingrijire a tenului si a fetei, machiaj si unghii, igiena si ingrijirea corpului, ingrijirea parului si hairstyling. Pe toate le gasiti in ordine in LISTA URMATOARE.

eMAG – Bricolaj si petshop

Desi fara nicio legatura aparenta, produsele de bricolaj si petshop se regasesc intr-o singura categorie, comune fiind reducerile de pana la 50%. Gasiti multe articole de gradinarit, unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, obiecte sanitare, iluminat si electrica, dar si hrana petshop si accesorii. Ofertele cu imagini si preturi sunt disponibile AICI.

eMAG – Carti, jucarii, articole pentru copii

Stim cat de greu se creste un copil, asa ca reducerile de preturi sunt mereu bine venite pentru parinti. Gasiti discounturi generoase si foarte utile pentru scutece si cosmetice copii, hrana si accesorii hranire, scaune auto si carucioare, camera copilului, articole de sanatate si monitorizare, jucarii exterior, jucarii bebelusi, seturi de constructii, jocuri de societate si puzzle, papusi, plusuri si masinute, jucarii creative dar si carti. Ofertele sunt listate la URMATORUL LINK.

Fashion si Sport

Incheiem articolul nostru cu o dubla recomandare de oferte: cele pentru fashion si cele pentru sport. In primul rand, la domeniul fashion gasiti ceasuri, genti si accesorii atat pentru femei cat si pentru barbati, imbracaminte si incaltaminte, dar si incaltaminte sport si imbracaminte, chiar si modele pentru copii, trolere, rucsacuri si genti, produse de fitness si nutritie sportiva, sporturi de exterior, camping si drumetie, sporturi de interior, accesorii sportive. Toate ofertele sunt disponibile AICI.